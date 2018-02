Groot Kerstcircus Den Haag schenkt 20.155 euro aan UNICEF Nederland

DEN HAAG – UNICEF Nederland was tijdens de afgelopen kerstperiode supporting partner van Groot Kerstcircus Den Haag. Van elk verkocht ticket ging 1 euro naar het goede doel. Donderdag is bekend geworden dat dit een bedrag van 20.155 euro heeft opgeleverd. De cheque werd feestelijk overhandigd op het Haagse kantoor van UNICEF door Maroeska Bakker van Groot Kerstcircus Den Haag. ,,We zijn heel blij dat we zo’n mooi bedrag mogen schenken. Het komt direct ten goede aan de Syrische kinderen.”



Groot Kerstcircus Den Haag is één van de grootste familieshows in Nederland tijdens de kerstvakantie en vindt jaarlijks plaats op het Malieveld. Dit jaar werd intensief samengewerkt met UNICEF Nederland. ,,We zijn een evenement dat vooral bezocht wordt door gezinnen met kinderen. Zij genieten bij ons van twee uur plezier in een feestelijke ambiance. We vonden het heel mooi om daar dit jaar een goed doel aan te koppelen en zo iets te doen voor kinderen die niet van de feestdagen kunnen genieten.” Er werd contact gelegd met UNICEF Nederland en al snel was een samenwerking geboren. ,,Per ticket is 1 euro naar UNICEF gegaan. In totaal heeft dat 20.155 euro opgeleverd. Dit is specifiek bedoeld voor hulp aan Syrische kinderen. UNICEF zet het geld in om onder meer winterbenodigdheden te verstrekken. Denk daarbij onder meer aan dekens.” Het startsein van de samenwerking werd gegeven tijdens de première door UNICEF ambassadeur Klaas van Kruistum. Hij kroop voor even in de rol van spreekstalmeester en nam het openingswoord voor zijn rekening. ,,Wat ons betreft is de samenwerking voor herhaling vatbaar. We zijn heel blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen voor de kinderen in Syrië”, aldus Bakker. Ook Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland is blij. ,,Het is geweldig dat Groot Kerstcircus Den Haag mensen in staat stelt om een leuk familie-uitje te combineren met een bijdrage voor UNICEF. We kunnen met dit geld veel doen om het leed van de Syrische kinderen te verzachten.”



Over de show



Groot Kerstcircus Den Haag is een productie van Hillenaar Events BV en vond afgelopen jaar plaats van 22 december 2017 tot en met 7 januari 2018. ,,Acts uit alle delen van de wereld worden exclusief voor onze voorstelling naar Nederland gehaald”, vertelt Bakker. ,,Klassiek circus combineren we daarbij met innovatieve acts. Dit jaar zag het publiek bijvoorbeeld stunts van basketbal acrobaten en was er een nummer met lasers in de show opgenomen. De muziek is helemaal live en showgirls zorgen voor extra flair.” Circus hoort bij de kerstvakantie, aldus Bakker. ,,Veel mensen kennen het Circusfestival van Monte Carlo, dat vaak op de televisie te zien is. Wij sluiten bij dat sentiment aan. Tienduizenden kinderen genieten jaarlijks met hun ouders van onze voorstellingen. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de komende editie alweer in volle gang. De voorverkoop start op maandag 30 april.”