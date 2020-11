Nieuwe Oogfondsdirecteur faciliteert baanbrekend oogonderzoek

Het Oogfonds staan aan de vooravond van baanbrekend wetenschappelijk oogonderzoek. Nieuwe behandelingen om blindheid en slechtziendheid te voorkomen komen steeds dichterbij. Gentherapie, kunstmatige intelligentie en celtherapie. Het ontbreekt het Oogfonds nog aan voldoende geld om sneller bij de eindstreep te kunnen komen: zicht voor iedereen. Het werven van geld vraagt om nieuwe paden en Monique van Bijsterveld gaat die met haar kennis en ruime ervaring in fondsenwerving per 1 november betreden.



“Iedereen die ouder is dan veertig ervaart zelf een achteruitgang in zicht”, vertelt Monique van Bijsterveld. “Bij de een is dit opgelost met een leesbril, maar bij steeds meer mensen helpt een bril niet meer. Er ontstaan oogaandoeningen die sluipend iemands toekomstperspectief beïnvloeden, letterlijk en figuurlijk. En dan zijn er ook nog de kinderen tot achttien jaar waarvan één op de drie door ernstige bijziendheid getroffen worden. Zicht is niet vanzelfsprekend! Het is tijd dat hier verandering in komt. Ik vind het een voorrecht om mijn ervaring en netwerk in te gaan zetten met als doel méér geld beschikbaar te maken voor wetenschappelijk oogonderzoek. Samen met het Oogfondsteam, patiëntenverenigingen en arts-onderzoekers ga ik op zoek naar de juiste route om sneller bij die eindstreep te komen. In het belang van iedere Nederlander die goed ziet en dit wil blijven doen, maar ook voor mensen die al te maken hebben met een visuele beperking.”



Monique van Bijsterveld werkte als directeur bij de Luisterlijn, Goede Doelen Nederland en was medeoprichter van Stichting ALS Nederland. Daarnaast heeft zij als ZZP’er vele projecten vervuld. Dina Aleman, voorzitter raad van toezicht: “We hebben alle vertrouwen in Monique en zien uit naar mooie resultaten om daadwerkelijk verschil te gaan maken richting einddoel: zicht voor iedereen.”



Benieuwd welke wetenschappelijke onderzoeken hoopvol zijn? Kijk op oogfonds.nl.