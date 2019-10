Jaarcongres ECP 14 november | De Toekomst van de informatiesamenleving

Welkom op het 22e Jaarcongres ECP op donderdag 14 november 2019 in de Fokker Terminal te Den Haag.



Dit jaar staat in het teken van De Toekomst van de informatiesamenleving. Hoe ziet de toekomst eruit door de digitalisering? Van werk, van het onderwijs, of de zorgsector? En hoe kunnen we de kansen van deze toekomst verantwoord vormgeven?



Programma



09.00-10.00 Ontvangst



10.00-11.00 Plenaire opening



11.15-13.00 Sessies in 2 rondes



13.00-14.00 Lunch



14.00-15.45 Sessies in 2 rondes



16.00-17.00 Plenaire afsluiting



17.00-19.00 Borrel & Bites



In een sterk inhoudelijk plenair ochtendprogramma staat de impact van digitalisering op de samenleving en ons als mens centraal. Volgens spreker, tech-ondernemer en innovatiedeskundige Jim Stolze is Artificial Intelligence geen toekomstmuziek meer. Maar waar gaat het naartoe? Hoe staat het met de basiskennis van Nederland na de vorig jaar gelanceerde Nationale AI-cursus voor iedereen?



Vaak horen we dat digitalisering een risico van uitsluiting met zich meebrengt. Maar digitalisering biedt ook kansen voor inclusie. Zevenvoudig paralympisch kampioen tennis Esther Vergeer en Larissa Zegveld (Forum Standaardisatie en WiGo4IT) vertellen wat daarvoor nodig is en wat we verwachten van de overheid.



In het plenaire middagprogramma spreekt onder andere Kees Teszelszky, conservator digitale collecties bij de Koninklijke Bibliotheek, over de archivering van het internet en het nut van digitaal geboren erfgoed voor de toekomst. Kunstenaar, filosoof en directeur van Next Nature Network Koert van Mensvoort toont hoe onwennige, nieuwe technologie uiteindelijk heel vertrouwd of zelfs natuurlijk kan worden..



De Toekomst van de Informatiesamenleving: digitalisering en ethiek



Digitalisering roept veel ethische vragen op. Technologie levert ons veel op, ontwikkelingen zijn niet te stoppen en tegelijkertijd is er de vraag hoe dat samengaat met onze maatschappelijke waarden. Techniekfilosoof prof. dr. ir Peter Paul Verbeek is één van de centrale denkers in de internationale discussie over ethiek en technologie en tevens voorzitter van de ECP-werkgroep Digitalisering en ethiek met bedrijfsleven, overheid, sectoren en academie. De werkgroep heeft in 2019 de aanpak begeleidingsethiek ontwikkeld. Dit is een aanpak om technologie op een waardenvolle/ethische wijze in de samenleving te begeleiden en tevens de samenleving te begeleiden bij het waardenvol/ethisch gebruik van nieuwe technologie met een focus op handelingsopties. Op het Jaarcongres ECP wordt een publicatie gelanceerd waarin deze aanpak concreet wordt uitgewerkt. In de sessie Digitalisering en ethiek wordt hier verder op ingegaan.



In het politiek café kunnen bezoekers de hele dag in debat met kamerleden, vertegenwoordigers van gemeenten en jongeren van de ECP Digiraad.



Na de lancering vorig jaar van het Artificial Intelligence Impact Assessment, een instrument voor organisaties om verantwoord met AI om te gaan, wordt dit jaar aandacht besteed aan AI en Human Rights, met een sessie en publicatie.



Andere onderwerpen die in 28 sessies aan bod komen zijn: De toekomst van de arbeidsmarkt; Digivaardig in de zorg; Informatiehuishouding van het Rijk in 2030; De Nederlandse AI Coalitie; Quantum en encryptie; Privacy als innovatiekans; De blockchainprofessional van de toekomst; Nieuwsvoorziening in de toekomst etc.



Technologie-kunstexpositie



Voor de vijfde keer wordt op het Jaarcongres ECP een technologie-kunstexpositie georganiseerd waar kunstenaars/ontwerpers vanuit humor of kritiek de toekomst van onze informatiesamenleving bevragen. Ook wordt de Icarus Award 2019 uitgereikt, dé kunst technologieprijs voor jonge kunstenaars/ontwerpers..



De kunst-technologie expositie, het politiek café en het netwerkplein zijn de hele dag te bezoeken.



Het complete programma is te vinden op www.ecp.nl/jaarcongres.