Zoektocht naar veiligste chauffeur van Nederland

Om het aantal ongevallen terug te brengen en de bewustwording voor een veiliger weggedrag op de kaart te zetten, starten TVM verzekeringen en Volvo Trucks Nederland nu een zoektocht naar de veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland. De competitie bestaat uit een online kennistest die loopt tot half april. Vervolgens strijden de 100 veiligste chauffeurs van Nederland op een speciale kennisdag in Beesd tegen elkaar om de hoofdprijs: een bezoek aan de Volvo Trucks-fabriek in New River Valley in de Verenigde Staten.



Veiligheid is een onderwerp dat voor zowel Volvo Trucks als TVM decennialang centraal staat. Zo is het een kernwaarde waar Volvo Trucks al sinds haar oprichting in 1927 voor vecht en heeft het bij TVM vanaf haar oprichting in 1962 prioriteit. Helaas blijkt dat het aantal dodelijke verkeersongevallen weer toeneemt. Om die groei te stoppen en de bewustwording voor een veiliger weggedrag op de kaart te zetten bij zowel vrachtwagenchauffeurs als medeweggebruikers start nu het Nederlands Kampioenschap (NK) ‘Veiligste Chauffeur van Nederland’.



Veiligheidsambassadeurs



“Vrachtwagenchauffeurs vormen een heel belangrijke schakel binnen de verkeersveiligheid op de weg. Niet alleen beleven zij regelmatig onveilige verkeerssituaties, ook zijn zij vaak als eerste ter plaatse wanneer er zich een ongeval voordoet. Met hun kennis en ervaring zien wij vrachtwagenchauffeurs als echte veiligheidsambassadeurs. Om dat te onderstrepen en waardering voor hun rol te benadrukken, starten wij nu deze competitie”, verklaart Charles Engelaar, verantwoordelijk voor het safety project binnen Volvo Trucks Nederland.



“Een truck wordt vaak als groot, zwaar en daardoor onveilig gezien. Als chauffeur heb je daar de controle over en dat is best een verantwoording. Het vergt kennis, kunde en expertise. Veiligheid speelt daarin uiteraard een heel grote rol. Wij weten uit ervaring dat ongevallen een zeer grote impact hebben. Niet alleen qua materiële schade, maar vooral immaterieel. We zien dat chauffeurs en andere betrokkenen daarvan nog jaren last hebben. En dan spreken we alleen nog over de ongevallen met een relatief gunstige afloop”, vertelt Paul Haverkamp, verantwoordelijk voor het safety project bij TVM verzekeringen.



Competitie



De competitie start met een online kennistest. Deelnemers dienen vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren op drie gebieden: kennis, reactievermogen en motivatie. Vrachtwagenchauffeurs die de competitie het beste maken en laten zien dat zij veiligheid hoog in het vaandel dragen, kwalificeren zich voor een veiligheidskennisdag op zaterdag 21 april in Beesd. Hier krijgen zij de laatste updates op het gebied van verkeersveiligheid, kunnen ze in discussie met verschillende autoriteiten op dat gebied en strijden zij tegen elkaar om een van de tien plaatsen in de finale op 9 juni. Daarnaast worden alle gekwalificeerden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Volvo Trucks-fabriek in Gent. De uiteindelijke winnaar mag zich niet alleen een jaar lang de veiligste chauffeur van Nederland noemen, maar wint ook een bezoek aan de Volvo Trucks-fabriek in New River Valley in de Verenigde Staten.



Ga naar www.nkveiligstechauffeur.nl voor de kennisquiz.