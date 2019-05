Honderden fans bezoeken OnePlus 7 Pro pop-up store in Rotterdam

Afgelopen zaterdag kregen OnePlus-fans een eerste kans om de langverwachte OnePlus 7 Pro te bemachtigen tijdens een eendaagse pop-up. T-Mobile, de exclusieve telecompartner van OnePlus in Nederland, hostte de gerenommeerde pop-up dit jaar in de T-Mobile Shop te Lijnbaan in Rotterdam. De eerste fans stonden sinds vrijdagmiddag voor de winkel en 20 personen hebben op de Lijnbaan overnacht. In totaal stonden ruim 200 fans in de rij om het gloednieuwe vlaggenschip te aanschouwen.



Op de hoogte blijven van het laatste OnePlus-nieuws. Bezoek de website of volg OnePlus op Facebook.