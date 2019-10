Liander sluit fors meer zonnepanelen en laadpalen aan op het net

De energietransitie zorgt voor steeds meer duurzame energie in de elektriciteits- en gasnetten van Liander. Zo steeg het aantal zonnepanelen in het verzorgingsgebied van de netbeheerder in het derde kwartaal van 2019 met 58% in vergelijking met vorig jaar. Uitschieters zijn Friesland (+ 70%) en Noord-Holland (+ 68%). Het totale vermogen aan zonnepanelen in het verzorgingsgebied van Liander is gelijk aan bijna 3000 voetbalvelden vol zonnepanelen. Ook groeide het aantal windmolens met 5%, nam Liander 39% meer groen gas op in zijn gasnet en steeg het aantal laadpalen met 34%.



Netbeheerder Liander sluit in een toenemend tempo laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op zijn elektriciteitsnetten in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Ook producenten van groen gas kloppen steeds vaker aan bij Liander om een aansluiting, zodat ze hun duurzame gas kunnen invoeden op het aardgasnet. Voor Liander betekent dit een enorme groei van het werkpakket, ook omdat de achterliggende netten en installaties uitgebreid moeten worden vanwege al die nieuwe aansluitingen.



Bijna 3000 voetbalvelden met zonnepanelen



Liander houdt de capaciteit bij van de zonnepanelen die worden aangesloten op zijn elektriciteitsnetten. In bijgevoegde figuur is te zien hoe zonne-energie zich ontwikkelt in het verzorgingsgebied van Liander. Het gaat hierbij om zonnepanelen op daken van consumenten en bedrijven en zonneparken. Het totaal opgestelde vermogen aan zonnepanelen in het verzorgingsgebied van Liander bedroeg 2.079 megawatt (MW) in het derde kwartaal van 2019. Dit komt overeen met 2967 voetbalvelden met zonnepanelen. Een jaar eerder was er voor 1.314 MW (1.877 voetbalvelden met zonnepanelen) aangesloten op het net van Liander. Dit is een stijging van 58% in een jaar tijd.



Laadpalen



Nederland telde volgens het CBS op 1 januari 2019 bijna 45 duizend volledig elektrische personenauto’s, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Het totale aantal stekkerauto’s – volledig elektrische personenauto’s én plug-in hybrides – nam in 2018 met 16 procent toe. De vraag naar laadpalen stijgt navenant mee. In het Liander-verzorgingsgebied groeide het aantal publieke laadpalen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet met 34% naar 5.463 exemplaren (4.085 laadpalen in het derde kwartaal van 2018).



Windenergie



Het vermogen dat windmolens kunnen opwekken in het Liander-verzorgingsgebied liet het afgelopen jaar een kleine stijging zien. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar steeg het opgesteld vermogen aan windenergie met 5% van 1.255 MW naar 1.320 MW.



Groen gas



Groen gas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groen gas kan dienen als alternatief voor aardgas en worden bijgemengd in het aardgasnet. De hoeveelheid groen gas die Liander opneemt in zijn gasnet steeg afgelopen jaar met 39% van 7,9 miljoen m3 naar 11 miljoen m3 in het derde kwartaal van 2019.







Slimme oplossingen nodig voor volle elektriciteitsnet



Door de snel groeiende vraag van onder meer zonneparken raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Het Nederlandse systeem is niet op deze snelle en impactvolle ontwikkelingen ingericht. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden netbeheerders het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit met elektriciteitskabels en installaties zoals transformatoren en verdeelstations. Dit kost veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici. Liander onderzoekt de mogelijkheden om de huidige kabels en installaties beter te benutten met slimme oplossingen. Om deze innovaties breed in te zetten zijn wijzigingen van wet- en regelgeving nodig.



Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, bepleitte al eerder de noodzaak van een nationaal masterplan voor de energie-infrastructuur. Zij benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke aanpak waarbij de direct betrokken partijen komen tot veel meer coördinatie en regie op de transitie. Zo kunnen keuzes gemaakt worden op basis van prioriteiten en volgordelijkheid van het werk, worden schaarse technici daar ingezet waar ze het hardst nodig zijn en kunnen we de infrastructuur creëren die Nederland nodig heeft in de komende decennia.