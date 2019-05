Consument: “7 jaar terugverdientijd zonnepanelen te lang”

Vier op de vijf consumenten vindt de stimuleringsmaatregel van de minister onvoldoende.



Minister Wiebes kondigde eind april een nieuwe stimuleringsregeling zonnepanelen aan, met een terugverdientijd van iets boven de 7 jaar. Deze nieuwe regeling moet in 2023 ingaan.



Toch overweegt slechts 20% van de consumenten zonnepanelen aan te schaffen bij een terugverdientijd van 7 jaar, blijkt uit onderzoek in de Dutch Solar Quarterly.



“Het uitgangspunt van 7 jaar sluit niet aan bij de investeringsbereidheid van de consument én niet bij de klimaatdoelen die dit kabinet heeft gesteld”, aldus Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research.



Volgens het onderzoeksbureau ligt de gemiddelde terugverdientijd van een zonnepanelensysteem op dit moment tussen de 5 en 6 jaar.

En "hoewel 7 jaar een prima uitgangspunt lijkt voor een systeem dat minimaal 25 jaar meegaat, blijkt uit onderzoek dat de meeste consumenten pas zullen investeren bij een terugverdientijd tot 5 jaar.”



Dutch New Energy Research noemt het positief dat het voorstel van minister Wiebes de consument tenminste enige investeringszekerheid biedt. Toch adviseert het onderzoeksbureau de minister om de uitgangspunten van de nieuwe regeling aan te passen.



"Zeker nu blijkt dat de voorgestelde terugverdientijd van ruim 7 jaar slechts voor ongeveer 20% een acceptabele terugverdientermijn is en we de klimaatdoelen niet lijken te halen."