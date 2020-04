Medewerkers goed geïnformeerd terug naar werkplek via reboarding app

Hoe kunnen medewerkers straks met een gerust hart weer naar werk in deze ‘anderhalve-meter-economie’? Om de terugkeer van medewerkers op de werkplek te vereenvoudigen, heeft Appical een speciale reboarding app ontwikkeld. Deze app ondersteunt organisaties op een laagdrempelige manier om medewerkers te informeren over het nieuwe bedrijfsspecifieke beleid, evenals actuele informatie vanuit de overheid naar aanleiding van de coronacrisis.



Medewerkers gemakkelijk informeren en kennis toetsen



Terugkeren naar de oude werksituatie zit er voorlopig niet in. De anderhalve-meter-economie zal de komende jaren waarschijnlijk het ‘nieuwe normaal zijn’. Werkgevers staan hierdoor voor een grote uitdaging. Zonder goedgekeurd protocol door de overheid mogen bedrijven de deuren niet heropenen. Zo moeten er regels komen omtrent hygiëne- en beschermingsmaatregelen op basis van de richtlijnen vanuit de overheid (RIVM, Ministerie van VWS en WHO). Wanneer medewerkers mogen terugkeren naar de werkplek, moeten zij kennismaken met de organisatie in de nieuwe vorm en daarbijbehorende bedrijfsprotocollen.



Als specialist in het inwerken van medewerkers en het ontwikkelen van onboarding programma's, zet Appical haar kennis in om bedrijven te ondersteunen bij het ‘herinwerken’ van medewerkers via een app. Oftewel: het ‘reboarden’ van werknemers.



De reboarding app van Appical bevat verschillende functionaliteiten om medewerkers op efficiënte wijze te informeren over de nieuwe realiteit op de werkplek. In de app kunnen medewerkers via interactieve content de verplichte protocollen op het gebied van veiligheids- en hygiënevoorschriften doorlopen in de vorm van video’s, quizzes en checklisten.



“Het voordeel van deze app is dat medewerkers gemakkelijk en overal toegang krijgen tot relevante informatie,” aldus Peter Straatsma, CCO van Appical. “Je kunt op een schaalbare manier communiceren, zowel op bedrijfs- als afdelingsniveau.”



Bedrijven kunnen vervolgens de kennis van hun medewerkers meten en rapporteren via het platform. Zo kunnen ze direct aantonen dat hun medewerkers op de hoogte zijn én blijven van het volledige protocol.



Snel en productief terug aan het werk



Om personeel weer snel productief te krijgen, staat een goede voorbereiding op de terugkomst naar een veilige werkplek en het managen van verwachtingen centraal. De reboarding app bevat onder andere veelgestelde vragen en de mogelijkheid om te communiceren via de in-app chat. Ook kun je via de applicatie medewerkersonderzoek doen en de resultaten evalueren.



Van MKB tot corporates



De reboarding app is ontwikkeld voor alle bedrijven die zijn geraakt door de effecten van COVID-19, waaronder bedrijven die gedeeltelijk of zelfs geheel gesloten zijn en zich voorbereiden op heropening na versoepeling van de landelijke maatregelen. Te denken valt aan meerdere grotere hotel- en retailketens, overheidsinstanties en bedrijven in de zakelijke dienstverlening.



Appical is sinds 2012 specialist op het gebied van HR software en ontwikkelde eerder een onboarding platform dat wordt gebruikt in meer dan 120 landen wereldwijd. Appical is ISO-gecertificeerd en bedient momenteel een klantenbestand van meer dan 300 bedrijven, zoals ASML, HP, Heineken, KLM, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NS en verschillende gemeentes.