Karin Bloemen opent collecteweek Epilepsiefonds

Karin Bloemen, de grande dame van het Nederlandse toneel, doet dit jaar de eerste donatie in de collectebus van het Epilepsiefonds. Een bijzondere aftrap van een bijzondere collecteweek, want het fonds viert dit jaar zijn 125-jarig jubileum. Karin heeft epilepsie van nabij meegemaakt en draagt het fonds daarom een warm hart toe.



Karin Bloemen en epilepsie



De zus van Karin overleed op 48-jarige leeftijd aan epilepsie. Karin heeft dus van dichtbij meegemaakt dat epilepsie heel heftige gevolgen kan hebben, niet alleen voor de persoon met epilepsie zelf, maar ook de omgeving. Epilepsie kan bovendien met een hoop onzekerheid gepaard gaan, zeker wanneer de juiste medicatie maar niet gevonden wordt. Karin ziet graag dat dit verandert en steunt daarom de collecteweek van het Epilepsiefonds: “Het leven is te kort om je druk te moeten maken, dus laten we zorgen dat iedereen de juiste medicijnen krijgt!”



Voortdurend in onzekerheid



Karins zus is niet de enige met epilepsie: alleen al in Nederland leven ongeveer 120.000 mensen met de aandoening. Zij kunnen op elk moment een aanval krijgen en leven daardoor voortdurend in onzekerheid. Epilepsie is nog altijd niet te genezen, maar het Epilepsiefonds zet zich ervoor in daar verandering in te brengen. Het fonds ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften en onder andere van de opbrengst van de collecteweek.



Jubileumjaar



Dit jaar viert het Epilepsiefonds een jubileum: al 125 jaar zet het fonds alles op alles om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen. Dit doet het fonds door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verlenen van individuele hulp en het organiseren van aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie. Daarnaast organiseert het fonds nog een aantal activiteiten tijdens hun jubileumjaar, zoals een Epilepsie Night Walk en een Spotlight Diner. En deze week kunt u dus de collectant aan de deur verwachten. Geeft u ook?