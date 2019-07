Rendement Uitgeverij koopt het fiscale portfolio van BelastingBelangen

De Rotterdamse uitgeverij Rendement heeft het magazine BelastingBelangen overgenomen van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies. BelastingBelangen is een veelgelezen fiscaal magazine voor MKB ondernemers en hun adviseurs. Ook het cursusaanbod dat wordt verzorgd in samenwerking met Auxilium Adviesgroep en de NBA is onderdeel van de overname.



Rendement Uitgeverij, onderdeel van de wereldwijd opererende uitgever Springer Nature, organiseert evenementen en publiceert Nederlandstalige vakinformatie over wet- en regelgeving in de vorm van vakbladen, pocketuitgaven en online databases. In januari 2018 nam Rendement al de fiscaal juridische uitgeverij Fiscaal up to Date over van Euroforum.



Marnix Hoogerwerf, algemeen directeur van Rendement: ‘BelastingBelangen is voor ons een waardevolle en logische overname. De activiteiten passen naadloos in het portfolio van Fiscaal up to Date. Doordat we daar beschikken over een ervaren en kundige redactie kunnen we de abonnees garanderen dat de kwaliteit van BelastingBelangen hoog blijft. Het cursusaanbod van BelastingBelangen is bovendien zeer relevant voor de abonnees van zowel Fiscaal up to Date en Rendement.`



Marc van der Wolk en Hans Zwagemaker, eigenaren van MKB Fiscaal Advies: ‘Wij waren op zoek naar een grotere uitgever om BelastingBelangen verder uit te bouwen als dé fiscale informatiebron voor MKB Nederland. Onze zoektocht bracht ons bij Rendement. Wij zijn ervan overtuigd dat Rendement de partner is die de opzet van BelastingBelangen met praktische fiscale informatie zal bewaken.’