NVM geeft huizenkopers gratis integraal verduurzamingsadvies

NVM heeft samen met verduurzamingsspecialist SamenGroen een online verduurzamingsportal ontwikkeld voor makelaars én huizenkopers. Nooit eerder kreeg je als koper de mogelijkheid om voor aankoop te weten waar je aan toe bent. Dankzij de verduurzamingsportal van NVM en SamenGroen is dit nu wel mogelijk. Zodra een woning in de verkoop gaat, wordt op basis van de algemene kenmerken van de woning een begeleidend verduurzamingsadvies opgesteld.



Potentiële kopers helpen verduurzamen



Potentiële kopers worden zo snel en laagdrempelig op weg geholpen bij hun eerste verduurzamingsstappen. In het advies staat aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de woning in fasen te verduurzamen. De maatregelen zijn tevens voorzien van een eerste kostenindicatie voor de uitvoering. De verkopend makelaar kan het advies direct aan de verkoopdocumentatie toevoegen.



Advies op maat



De website die de adviezen genereert is toegankelijk voor makelaars en geïnteresseerde kopers. Het verduurzamingsadvies is gebaseerd op de gegevens van de woning en het energieverbruik (gas en elektriciteit) van een gemiddeld gezin. Kopers kunnen indien gewenst zelf een advies op maat samenstellen, dat beter aansluit bij de eigen situatie en wensen. Dit doen ze door in te loggen en aanvullende gegevens over de persoonlijke situatie in te voeren.



Pilotfase



Op 11 november is de website (http://www.samengroen.com/nvm) in gebruik genomen voor de ca. 40 deelnemende makelaars in de regio’s Haaglanden en Brabant Noordoost. De pilotfase loopt tot de zomer van 2020. Daarna worden de resultaten geëvalueerd. Het is de bedoeling dat de service vervolgens landelijk wordt uitgerold en op termijn meerdere realisatiepartijen aanhaken.



Rol voor makelaars en taxateurs bij verduurzamingsopgave



De verduurzamingsopgave en de energietransitie hebben de komende decennia een grote invloed op de Nederlandse vastgoedmarkt. NVM steunt de duurzame ambities zoals die onder meer zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord en ziet in dit kader een belangrijke rol weggelegd voor de makelaars en taxateurs van ons land. Met dit nieuwe makelaarsplatform wordt concreet onderzocht hoe NVM-makelaars actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van koopwoningen.