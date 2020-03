Beurs voor oude spelcomputers en retro games in Apeldoorn

Bent u fan van retro gaming? Het Bonami SpelComputer Museum organiseert op zondag 22 maart 2020 een retro game beurs te Apeldoorn. De gezellige en informele beurs vindt plaats in Sporthal Matenpark. Liefhebbers van oude spelcomputers en retro games kunnen hier naar hartenlust snuffelen tussen een grote verscheidenheid aan gaming producten.



Het Bonami SpelComputer Museum te Zwolle organiseert elk kwartaal een retro gamebeurs, op verschillende locaties door het land. De komende beurs in Apeldoorn is alweer de 41ste editie. Dankzij de 40-tal standhouders, variërend van verzamelaars tot kleine zelfstandigen, zal er weer een breed aanbod aan retro gaming artikelen worden aangeboden tegen uiterst schappelijke prijzen.



Het aanbod varieert van oude spelcomputers tot games, controllers, joysticks en tal van merchandise. Sommige producten zijn tweedehands, andere zitten nog nieuw in de doos. Ook voor exclusieve collectors items bent u op de retro game beurs in Apeldoorn aan het goede adres!



Bij twijfel of een product wel naar behoren werkt kunt u het Bonami Test Team inschakelen, die op de beursvloer aanwezig is om bezoekers te helpen met het testen van producten. Zo weet u direct waar u aan toe bent. Mocht er onverhoopt een kleine reparatie moeten plaatsvinden, dan kan het Bonami Test Team daarin ondersteunen. De service is geheel gratis.



Retro game beurs in Apeldoorn



Liefhebbers zijn van harte welkom op zondag 22 maart 2020 in Sportcentrum Matenpark aan de Heemradenlaan 130 in Apeldoorn. Parkeren rondom het sportcomplex is gratis.



De gamebeurs gaat om 10:30 uur van start en eindigt om 15:30 uur. Ben jij op zoek naar dat ene unieke item? Dan doe je er verstandig aan om tijdig aanwezig te zijn. Dankzij de ruime opzet is de beurs ook rolstoel toegankelijk. De entréeprijs bedraagt slechts €5,00 per persoon. Bezoekers tot en met 5 jaar krijgen gratis toegang.



Genoeg gezien? In het sportcentrum is ook een kantine aanwezig, waar u onder andere een broodje of kopje koffie kunt nuttigen.



Bezoek de website van het Bonami SpelComputer Museum voor meer informatie.



https://computermuseum.nl/evenementen/beurzen/