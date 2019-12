Prins Claus Prijzen 2019 uitgereikt in Amsterdam

Vandaag tijdens de huldigingsceremonie in het Koninklijk Paleis in Amsterdam heeft ZKH Prins Constantijn zeven Prins Claus Prijzen uitgereikt voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Aanwezig waren Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Mabel, regeringsvertegenwoordigers, en Nederlandse en internationale gasten. Tijdens de ceremonie hield Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag een toespraak. Erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds ZKH Prins Constantijn heeft de Prins Claus Prijzen uitgereikt aan:



Hoofdlaureaat Prins Claus Prijs



Kamala Ibrahim Ishag (beeldend kunstenaar, Soedan)



Prins Claus Laureaten



Ambulante (documentaire filmorganisatie, Mexico)



Mariam Kamara (architect, Niger)



Bill Kouélany (beeldend kunstenaar, schrijver, Congo-Brazzaville)



Djamila Ribeiro (filosoof, Brazilië)



Anocha Suwichakornpong (filmmaker, Thailand)



Next Generation Prins Claus Laureaat



Mónica Ojeda Franco (schrijver, Ecuador)



De huldigingsceremonie werd opgeluisterd met optredens van Djily Bagdad van Y’en a Marre (Prins Claus Laureaat 2015) en zangers Mahsa Vahdat en Nai Barghouti. De avond werd gepresenteerd door internationale televisiejournalist Ghida Fakhry.



Meer highlights en informatie over de Laureaten van 2019: https://princeclausfund.org/



Over de Prins Claus Prijzen: Sinds 1997 worden jaarlijks de Prins Claus Prijzen uitgereikt aan personen, groepen en organisaties die door hun werk op cultureel en sociaal gebied een positieve bijdrage leveren, en die voornamelijk gevestigd zijn in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Dit jaar zijn alle Laureaten vrouwen of door vrouwen geleide organisaties. Bij de voordracht van de kandidaten was er geen nadruk gelegd op gender, maar de ontvangen nominaties en aanbevelingen van de Prins Claus Prijzen Commissie zijn een afspiegeling van het groeiend aantal vrouwen dat in hun vakgebied grote vooruitgang boekt. Alle Prins Claus laureaten worden in de komende maanden ook in eigen land gehuldigd.



Over het Prins Claus Fonds: Het Prins Claus Fonds steunt, verbindt en eert kunstenaars en cultural practitioners in gebieden waar culturele expressie onder druk staat.



(Foto: Members of the Royal Family, the 2019 Prince Claus Laureates, Chair of the Board of the Prince Claus Fund Ila Kasem (c) Frank van Beek)