Kwart van de jongeren neigt tot sterk risicogedrag

Een kwart van de Nederlandse jongeren neigt tot sterk risicogedrag. Dit blijkt uit onderzoek dat jongerenorganisatie TeamAlert heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau MWM2. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1529 jongeren tussen 12 en de 24 in heel Nederland. Er is gekeken naar welke gedragingen, houdingen en drijfveren jongeren er eerder toe brengen risico’s te nemen.



Onder risicogedrag valt bijvoorbeeld overmatig drugs- en alcoholgebruik, onveilig gedrag in het verkeer en onverstandig met financiën omgaan. In de ogen van TeamAlert is risicogedrag al het gedrag dat tot ongezonde(re), onveilige(re) en/of ongelukkige(re) keuzes kan leiden.



Zes type jongeren



Jongeren zijn echter geen homogene groep. Welke verschillen vertonen ze als het gaat om risicoperceptie, persoonlijke drijfveren en karaktereigenschappen? En hoe kan je verschillende soorten jongeren toch bereiken? Om deze reden heeft TeamAlert een segmentatieonderzoek laten uitvoeren. De jongeren zijn getest aan de hand van zeven thema’s: of ze veel durven, piekeren, consciëntieus zijn, toekomstgericht, statusgericht, extravert en autonoom zijn. Op basis van overeenkomsten kunnen zes verschillende type jongeren onderscheiden worden: de bedachtzame denker, het gewoontedier, de zelfverzekerde ondernemer, de extraverte statuszoeker, de nuchtere planner en de eigenzinnige avonturier.



Van deze zes types jongeren zijn er twee zeer geneigd tot het nemen van grote risico’s: de extraverte statuszoeker (17%) en de eigenzinnige avonturier (8%). De extraverte statuszoekers houden namelijk van aandacht, zijn statusgericht, durven veel en vinden vrijheid belangrijk. Ook hebben hun ouders minder invloed op hen. De eigenzinnige avonturiers herkennen gevaren slecht, zijn impulsief, hebben veel behoefte aan avontuur en leggen bevelen van hun ouders naast zich neer.



Toepassing



TeamAlert wil door campagnes jongeren op een impactvolle manier bereiken en hun gedrag positief veranderen. Campagnes en werkwijzen worden naar aanleiding van dit onderzoek aangepast, zodat de doelgroep beter en doeltreffender bereikt wordt. De uitkomsten van dit onderzoek zal TeamAlert op 26 april op het Nationaal Verkeersveiligheidcongres presenteren. Op de website van TeamAlert kunnen jongeren een quiz invullen en zo vaststellen tot welke type jongere ze behoren: https://teamalert.nl/quiz/



TeamAlert is een jongerenorganisatie die zich bezighoudt met jongeren en hun gedrag. Vanuit die visie richt TeamAlert zich op uiteenlopende relevante maatschappelijke thema’s die jongeren aangaan, zoals verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl en slim omgaan met geld.