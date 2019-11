PASSIEprijs voor Maatschappelijke Initiatieven Mondzorg uitgereikt

Tijdens het NVM-najaarscongres van vrijdag 15 november reikten NVM-mondhygiënisten en Colgate de NVM Colgate PASSIEprijs voor Maatschappelijke Initiatieven Mondzorg voor de eerste keer uit. Grote winnaar was de InterCollegiale Overleggroep (ICO-groep) van mondhygiënisten uit Eindhoven. Met hun project vragen zij aandacht voor mondzorg bij kinderen met Diabetes Mellitis Type 1. Zij wonnen de prijs voor het Beste Plan van Aanpak en de Publieksprijs. Bij de prijs voor Beste Uitvoering deelden zij de eerste plaats met de ICO-groep De Ronde Venen. Deze groep wil met hun project mantelzorgers van thuiswonende ouderen ondersteunen met hun kennis en kunde over de mondzorg bij deze ouderen.



In samenwerking met Colgate reikte NVM-mondhygiënisten voor het eerst deze prijs uit voor het beste maatschappelijke initiatief op het gebied van mondzorg. Hiermee moedigen ze mondhygiënisten aan om samen met collega’s over de (praktijk)grenzen heen te kijken en initiatieven op te zetten om de beschikbaarheid van zorg te vergroten voor groepen die het extra hard nodig hebben.



De PASSIEprijs bestaat uit drie verschillende prijzen, te weten de Prijs voor het Beste Plan van Aanpak, de Prijs voor de Beste Uitvoering van het Plan en de Publieksprijs. Voor elke prijs stelt Colgate €1000,- ter beschikking. De winnaar van de Publieksprijs is gekozen door leden van NVM-mondhygiënisten, de beroepsvereniging van mondhygiënisten.



Beste Plan van Aanpak



De ICO-groep mondhygiënisten uit Eindhoven wint de prijs voor het Beste Plan van Aanpak. “Dit project heeft het ambitieuze plan om drie doelgroepen mee te nemen in het project. Dit doen ze door een training te ontwikkelen voor verpleegkundigen, materiaal voor de ouders te maken en door het ontwikkelen van tools voor mondzorgprofessionals”, aldus docent Mondzorgkunde Ria Kersbergen namens de jury.



Beste Uitvoering



“Voor de jury bleven er twee projecten over die aan deze omschrijvingen voldeden voor de Prijs voor de Beste Uitvoering”, vertelt Ria Kersbergen, “het bepalen van de winnaar daaruit was niet mogelijk en daarom worden er twee projecten met deze prijs beloond.”



De ICO-groep Eindhoven krijgt de volgende waardering van de jury: “Er is veel werk verzet in dit traject. De aanleiding van het probleem komt duidelijk naar voren, net als de werkwijze en wat het heeft opgeleverd. Een originele en creatieve aanpak wordt hier getoond met aandacht voor het verbreden van de opgedane kennis en ervaring.”



Ook ICO-groep Ronde Venen ontvangt de Prijs voor Beste Uitvoering: “Dit is een vernieuwend project vanwege het feit dat er gekozen is voor de doelgroep mantelzorgers. Er is een goed initiatief getoond om de samenwerking met gemeentelijke instanties te zoeken. Daarnaast is er efficiënt gewerkt door gebruik te maken van bestaande materialen”.



Publieksprijs



De winnaar van de publieksprijs werd gekozen door mondhygiënisten die aangesloten zijn bij NVM-mondhygiënisten. Ook zij kozen ICO-groep Eindhoven tot hun winnaar.



Vier projecten



Uit zeven verschillende projecten werden uiteindelijk vier projecten ingediend om mee te dingen naar de PASSIEprijs:



1. ICO-groep Breda: Hoe kunnen wij, mondhygiënisten, een bijdrage leveren aan de bevordering van de mondgezondheid bij verslaafden.



2. ICO-groep Eindhoven: Aandacht voor mondgezondheid van kinderen met Diabetes Type-1.



3. ICO-groep Ronde Venen: Het ondersteunen van mantelzorgers (die veelal zorg in de thuissetting op zich nemen) in kennis en kunde van de mondzorg.



4. ICO-groep Amsterdam: De kinderen uit Nicaragua in het Aposentillo-gebied bewuster maken over de mondgezondheid met behulp van voorlichting en een collectieve groepspoetsles.



Juryleden



De jury voor de uitreiking van de NVM Colgate PASSIEprijs bestaat uit Christien Timmer (Scientific Affairs Manager), Karl Parisius (docent Mondzorgkunde Hogeschool Inholland Amsterdam) en Ria Kersbergen (docent Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen).



Over NVM-mondhygiënisten



De prijzen werden uitgereikt tijdens het najaarscongres van NVM-mondhygiënisten, de beroepsvereniging van mondhygiënisten in Nederland. NVM-mondhygiënisten staat borg voor professionele, preventieve mondzorg. Dit doen zij door de belangen van mondhygiënisten en consumenten zo goed mogelijk te behartigen. Mondhygiënisten zetten zich dagelijks in om problemen in de mond te voorkomen. Met als doel een leven lang een gezonde, frisse mond te realiseren voor alle inwoners van Nederland.