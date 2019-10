Arcona Property Fund N.V.: fase 1 SPDI voltooid in oktober

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, verwacht dat de eerste fase van de acquisitie van de assets van Secure Property Development & Investments (SPDI) wordt afgerond in oktober 2019.







De afronding werd vertraagd door de formele goedkeuring voor de verlenging van een van de bankleningen.