Yes We Can Clinics start met faciliteren van 10 herstelgroepen in Nederland

Yes We Can Clinics, de grootste specialistische jeugdkliniek van Nederland, start op 31 augustus met het faciliteren van 10 zelfhulpgroepen, verspreid over het hele land. De zelfhulpgroepen zijn bedoeld voor jongeren met verslavingen, psychische problemen en/of gedragsproblemen. Op dit moment zijn er wel veel zelfhulpgroepen voor volwassenen, maar nauwelijks voor jongeren.



Zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen kennen we allemaal uit films: een groep mensen die bij elkaar zit en praat over hun verslaving. Iedereen stelt zich op dezelfde manier voor: ‘Hoi ik ben … en ik ben een alcoholist’. Voor velen wellicht een ver van hun bed show, voor velen ook niet. Wereldwijd gaan miljoenen verslaafden wekelijks naar dit soort zelfhulpgroepen, ook wel meetings genoemd. Ook in Nederland is er een grote groep mensen die in herstel blijft met behulp van dit soort ontmoetingsgroepen. Volgens jeugdkliniek Yes We Can Clinics zijn zelfhulpgroepen ook een hulpmiddel en een must voor mensen met psychische problemen.



Zelfhulpgroepen zijn volgens de visie van Yes We Can Clinics een cruciaal onderdeel in herstel. De behandelde jongeren, die Yes We Can Clinics ‘fellows’ noemt, wordt altijd aangeraden om meetings te bezoeken. Dat geldt ook voor jongeren mét psychische problemen en/of gedragsproblemen.



Locaties

De zelfhulpgroepen gaan op 31 augustus van start in Leeuwarden, Hengelo, Veenendaal, Leiderdorp, Nootdorp, Den Haag, Rotterdam, Schaijk, Roermond en Wahlwiller. Bij de zelfhulpgroepen kunnen fellows volgens de Yes We Can Clinics-methode verder met de hulp van leeftijdsgenoten in soortgelijke situaties. Naast het 10-weken durende nazorgprogramma van de kliniek zijn deze meetings een steun in de rug en van onschatbare waarde voor de rest van hun leven.



Alle meetings worden begeleid door een oud-fellow. Er zal geen therapeut bij de meetings aanwezig zijn, aangezien de zelfhulpgroepen specifiek zijn gericht op lotgenoten die elkaar helpen en steunen. Wel is er tijdens iedere bijeenkomst toezicht aanwezig om de veiligheid de waarborgen, vooral voor de 13 tot 18 jarigen.



Yes We Can Clinics heeft de ambitie om het aantal zelfhulpgroepen in 2021 te laten doorgroeien naar 30 locaties.

