De Nederlandse Vereniging voor Autisme bestaat 40 jaar

Vanaf vandaag, 31 oktober 2018, viert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) haar 40-jarig bestaan. Al veertig jaar zet de NVA zich in voor een samenleving waarin ook mensen met autisme mee kunnen doen - een inclusieve samenleving.



Terugblikkend kunnen we zeggen dat er veel is veranderd. Er is niet alleen steeds meer aandacht voor autisme. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook de inzichten over autisme veranderd. De mens met autisme staat steeds meer centraal. Dankzij het Nederlands Autisme Register (NAR) van de NVA en de Vrije Universiteit, kunnen we ook steeds beter met cijfers onderbouwen hoe het écht gaat met mensen met autisme in onze samenleving.



Tijdens een jubileum kijken we ook vooruit, naar de toekomst. En dan weten we dat er voor de NVA nog veel te doen valt. Want harde cijfers tonen aan dat mensen met autisme op achterstand staan als het gaat om werk. Dat passend onderwijs lang niet altijd even passend is. En ook in de zorg en op het gebied van wonen valt er voor mensen met autisme nog veel te verbeteren. Toch vinden wij ons 40-jarig jubileum reden voor een bescheiden feestje. Bianca Toeps, een fotograaf met autisme, heeft veertig prachtige portretfoto's gemaakt van mensen die de afgelopen veertig jaar belangrijk voor de NVA zijn geweest (zie bijlage). Samen met deze mensen blikken we terug en kijken we vooruit.



Zie bijlage voor ons korte jubileumfilmpje & een link naar de portrettenserie van fotograaf Bianca Toeps