Effecten klimaatverandering komen vooral voor rekening van armsten

De armste landen ontvangen circa $ 3 per inwoner per jaar – minder dan een cent per dag – om zichzelf te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis, zo stelt Oxfam in haar nieuwe rapport vandaag. Het rapport benadrukt hoe mensen in landen als Somalië en Mozambique dagelijks te maken hebben met toenemende financiële kosten door klimaatverandering. Terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering wat betreft CO2-uitstoot. Tegelijkertijd start vandaag in New York de belangrijke internationale VN-klimaattop.



In 2009 beloofden de ontwikkelde landen om vanaf 2020 $ 100 miljard per jaar aan klimaatfinanciering beschikbaar te stellen om armere landen te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen en om zich aan te passen aan klimaatverandering. Vorige week, meldden de ontwikkelde landen dat zij nu $ 71 miljard per jaar hebben bereikt. Dit bedrag is een schromelijke overschatting en haalt bij lange na niet de eerder gedane belofte van 100 miljard dollar. Uit de analyse van Oxfam komt naar voren dat de 48 minst ontwikkelde landen slechts $ 2,4- $ 3,4 miljard klimaatfinanciering per jaar ontvangen - gelijk aan ongeveer $ 3 per inwoner per jaar.



Het nieuwe Oxfam rapport, Who Takes The Heat ? richt zich op Somalië en Mozambique waar miljoenen mensen blootstaan aan de gevolgen van langdurige droogte en verwoestende cyclonen. Mozambique leed eerder dit jaar voor 3,2 miljard US-dollar schade door twee hevige cyclonen, goed voor meer dan een vijfde van haar bruto binnenlands product. Dit zou hetzelfde betekenen als wanneer de VS in 1 jaar door 23 orkanen van het kaliber Katrina geraakt zou worden.



Madelon Meijer, klimaatexpert Oxfam Novib: "Rijke regeringen houden zich niet aan hun beloftes om arme landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatcrisis. De armste landen met de grootste schuldenlast op aarde hebben het minst bijgedragen aan deze crisis maar moeten wel de rekening betalen. Als we deze neerwaartse spiraal van steeds vaker voorkomende humanitaire crises willen doorbreken, moeten de rijke landen hun beloften nakomen.



In het afgelopen jaar zorgde de hevige droogte in de Hoorn van Afrika ervoor dat meer dan 15 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia humanitaire hulp nodig hadden. En in Mozambique hielden 2 cyclonen huis waardoor 2,6 miljoen mensen in nood kwamen. Meer klimaatfinanciering zou deze landen in staat stellen om de impact van klimaatverandering te verminderen door bijvoorbeeld hun landbouw te diversifiëren, water te besparen of te investeren in betere systemen om het weer te monitoren.



Somalië en Mozambique gaan gebukt onder hoge schuldenlasten. De schuldenlast van Somalië bedraagt ​​75 procent van het bbp. Elke klimaatfinanciering in de vorm van leningen maakt deze last groter. Oxfam schat dat ongeveer tweederde van klimaatfinancieringen wordt verstrekt in de vorm van leningen die moeten worden terugbetaald.



Halima Adan, adjunct-directeur bij Oxfam-partnerorganisatie Save Somali Women and Children : “Miljoenen Somaliërs, vooral vrouwen en kinderen, hebben honger. Zij zien hun levensonderhoud gedecimeerd worden doordat voor de derde keer de seizoensregens niet komen. Deze humanitaire crisis, die zich zo snel na de droogte van 2017 afspeelt, belemmert de herstelinspanningen van de getroffen gemeenschappen verder. “



Jose Mucote, oprichter van de Mozambikaanse humanitaire organisatie AJOAGO : “De trage reactie op de verwoesting van de cycloon heeft het risico op ziekten zoals cholera en malaria verhoogd. Veel gezinnen ontvangen nog steeds geen voedselhulp met als gevolg dat hun kinderen niet naar school gaan. “



Oxfam publiceert vandaag het rapport voorafgaand aan de VN-klimaattop in New York, waar wereldleiders bijeen zijn om de kloof te overbruggen tussen de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs in 2016 en de matige vooruitgang die sindsdien is geboekt.