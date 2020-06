Oudste harnas van Nederland in Nationaal Militair Museum

Vanaf 1 juli is het harnas van Karel van Egmond, hertog van Gelre (1467-1538), tevens het oudste harnas van Nederland, tijdelijk te bewonderen in het Nationaal Militair Museum. Het harnas hangt sinds 1538 in de Eusebiuskerk in Arnhem op maar liefst 5 meter hoogte en is nu voor het eerst te bewonderen vanaf slechts 1,5 meter.



Bijzonder erfgoed



Al vijf eeuwen lang hangt in de Eusebiuskerk in Arnhem een kastje met daarin een biddende figuur in harnas. Het is het beeld van de hertog van Gelre. De hertog kreeg na zijn dood in 1538 een fraai praalgraf in de Eusebiuskerk. Gedurende het bombardement van Operation Market Garden in 1944 ging het beeld verloren in een brand. Het harnas kwam gehavend uit de puinhopen tevoorschijn. Vanwege de restauratie van de Eusebiuskerk zijn het gerestaureerde harnas en beeld tot eind dit jaar in het NMM vanaf slechts 1,5 meter afstand te bewonderen.



Nationaal Militair Museum



Over het harnas



Het originele harnas van hertog Karel van Gelre: één van de topstukken uit de Gelderse en nationale geschiedenis. Het is het oudste nog in takt gebleven harnas van Nederland. Het bijzondere is dat zowel de drager als de maker van het harnas bekend zijn. De hertog droeg het tijdens zijn strijd voor de onafhankelijkheid van Gelre; de maker was Jan van Calis die evenals Karel van Gelre in de Eusebiuskerk begraven ligt.