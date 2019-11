RECTIFICATIE Chauffeur verliest klomp goud van 235.000 euro in Utrecht

Afgelopen vrijdag 22 november jl. is door De Telegraaf (in het artikel “Chauffeur verliest klomp goud van 235.000 euro in Utrecht”) vermeld dat de verloren goudstaaf bij de Koninklijke Nederlandse Munt werd opgehaald. Dit is niet correct.



Er liggen geen goudstaven bij De Koninklijke Nederlandse Munt. De verloren goudstaaf was dus niet afkomstig van de Koninklijke Nederlandse Munt.



Daarnaast maakt De Koninklijke Nederlandse Munt voor het transport van waardevolle producten uitsluitend gebruik van passend vervoer met bijbehorende controle.