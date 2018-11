Servero zet dé trend en lanceert 100% natuurlijke rode kool met appel

Servero lanceert dé nieuwe standaard in rode kool: Servero Rode Kool Met Appel, gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten.



Servero snapt dat rode kool zoet moet smaken en gebruikt appel als smaakmaker. Door naast de mix van friszoete appels een milde, langgerijpte kruidenazijn te gebruiken voor een frisse bite en smaak, hoeven ze nog slechts een snufje zout en suiker te gebruiken. Géén gemodificeerd zetmeel, geen conserveermiddelen en geen kunstmatige geur-, kleur-, en smaakstoffen. Lekker en 100% natuurlijk dus.



Servero wil consumenten helpen aan hun dagelijkse portie gezondheid. Servero's missie is om het goede van groente en fruit zo veel mogelijk te behouden door tijdens het verwerken zo min mogelijk toe te voegen én toch de lekkerste te zijn. Dat noemen ze ‘natuurlijk de lekkerste’.



Dat Servero producten natuurlijker en lekkerder kan maken, hebben ze bewezen met de introductie van 100% Appelmoes. Door te investeren in een innovatieve technologie maken ze appelmoes van 100% appel – zonder enige toevoeging, dus ook geen suiker – mét de volle, friszoete smaak die consumenten van appelmoes verwachten. Servero 100% Appelmoes is een groot succes en valt in de smaak bij consumenten.



Servero verwacht met de 100% natuurlijke rode kool met appel een vergelijkbaar succes te realiseren. Servero Rode Kool Met Appel zal er zijn in twee varianten, Original en Biologisch, en komt in een kleine en een grote pot. Voor elk wat wils.



Servero Rode Kool Met Appel zal de komende weken bij verschillende supermarkten op het schap verschijnen.