Kledingbedrijf Sweet Jewellery krijgt retourpercentage onder de 15%

Sweet Jewellery, de populaire webshop van ondernemersechtpaar Jamie en Willemijn Sturrus, heeft in 2020 een retourpercentage van minder dan 15%. Een fraai resultaat, daar dit elders in de branche rond de 30-50% is.



Willemijn Sturrus: ‘’ We plukken de vruchten van onze beslissingen in 2019, waarin we het gratis retourneren af hebben geschaft. Dit zorgde voor een enorme hoeveelheid aan retouren, omdat de financiële prikkel ontbrak om duurzaam om te gaan met aankopen. Daarnaast hebben we ons beleid aangescherpt, onze kwaliteitscontrole verhoogd en onze maatvoeringen in de productie aangepast.’’



Jamie Sturrus: ‘’ Vooral de investeringen in betere pasvormen betalen zich nu uit. Onze klanttevredenheid heeft hierdoor een vlucht genomen. Betere adviezen en betere designs leiden nu tot dit fantastische resultaat.’’



Lagere footprint

Sweet Jewellery verzend 90.000 pakketten per jaar. Het lagere aandeel retouren moet dus ook zichtbaar zijn in hun ecologische footprint, nietwaar? Jamie Sturrus: ‘’ Absoluut, dat is iets wat ons heel trots maakt. We hebben veel minder transport nodig, veel minder nodeloze handelingen en kunnen dus veel efficiënter werken. Dit was voor ons een belangrijk doel, nadat we onze productie al hadden verplaatst van China naar Italië. Hiermee tonen we aan dat de negatieve sfeer die hangt om zogenaamde fast fashion, niet altijd terecht is.’’



Hoger aandeel personeelskosten

Dat het lagere retourpercentage niet zomaar tot stand kwam is duidelijk. Willemijn Sturrus: ‘’ Ons aandeel personeelskosten is behoorlijk gestegen. Toch zien we dit juist als mooie investering. Kwaliteitscontrole is mensenwerk, adviezen geven over onze items is mensenwerk. Daar investeren we graag in, juist ook in deze vreemde Corona periode.’’



Viva400

Dat de werkzaamheden van het echtpaar opvallen is duidelijk. Willemijn is naast inspiratiebron voor vrouwen op social media ook genomineerd voor de Viva400, een lijst van vrouwen die een verschil maken op hun vakgebied.



Website: https://www.sweetjewellery.nl/