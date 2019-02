Droombaan: vlogger die (betaald!) de wereld wil rondreizen

Vacature in YouTube-team van taalorganisatie EF Education First



Wie wil dat nou niet: maandenlang de wereld rondreizen terwijl dat je geen geld kost, maar juist geld óplevert. Die droom kan dit najaar werkelijkheid worden. Taalorganisatie EF Education First is op zoek naar een vlogger die de wereld over wil vliegen om reisvideo’s te maken voor het bedrijf. En het mooie is: vlog-ervaring en een bestaande YouTube-achterban zijn geen vereiste voor de functie.



EF heeft al langer een eigen YouTube-team, bestaande uit Maria, Kendra, Liam en Angelina. Voor de vlogserie On the go with EF bezochten zij al wereldsteden als New York, Sydney, Auckland, Seoul en Toronto. De video’s gaan over hotspots op de bestemmingen zelf, maar ook over taal en cultuur. Hoewel de afspeellijst inmiddels al 94 vlogs telt, is nog lang niet elke uithoek van de planeet bezocht. Reden voor EF om op zoek te gaan naar versterking. De nieuwe vlogger kan de ene maand in Boston aan het werk zijn om verslag te doen van een Red Sox-wedstrijd, de volgende maand de Grote Muur in China filmen en de week erop laten zien hoe een karaoke-avond in Tokio verloopt – en dit alles in ruil voor een prettig salaris.



‘We reizen de wereld rond, bezoeken nieuwe plekken en vloggen over wat je daar kunt doen, zien, eten en meemaken’, legt vlogger Maria uit. De wekelijkse video’s bevatten naast veel reisinspiratie ook een educatief element: in elke vlog valt Engels (of soms een andere taal) te leren. Elke aflevering bevat bovendien een verklarende woordenlijst. ‘Je moet in het Engels kunnen presenteren, maar je hoeft geen native speaker te zijn’, benadrukt vlogger Kendra.



Wie mee wil doen aan de EF Vlogger Casting 2019, meldt zich aan op www.ef.com/vloggercasting en uploadt een proefvideo van 1 tot 5 minuten op YouTube. Uit het filmpje moet interesse in reizen, talen of culturele uitwisseling blijken. ‘Maak bijvoorbeeld een vlog over jouw thuisland, een reis naar het buitenland, een beroemde of minder beroemde toeristische plek, of een taal die je wilt leren’, oppert Kendra. Belangrijk is dat de video niet alleen over de kandidaat zelf gaat, maar ook inhoudelijk interessant is. De perfecte vlogger is vriendelijk, naturel en likeable. En: ‘Laat je charisma zien.’



De deadline voor de sollicitatievideo is 1 mei, maar hoe eerder, hoe beter, weet het vlogteam. Wie zich vanaf najaar 2019 officieel wereldreiziger-en-vlogger mag noemen, wordt op 13 juni bekendgemaakt in een speciale aflevering van On the go with EF.