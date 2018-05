Arnhem krijgt eerste Sportburgemeester van Nederland

Arnhem is European City of Sport 2018. Om deze titel te bekronen en het belang van sport te onderstrepen krijgt Arnhem de allereerste Sportburgemeester van Nederland. De Sportburgemeester is belangenbehartiger en boegbeeld voor sport in de gemeente.



Meer dan alleen een titel



De titel Sportburgemeester is meer dan alleen een titel. De Sportburgemeester verzamelt en bedenkt verbeterpunten voor sport in Arnhem. De belangrijkste taak van de Sportburgemeester is het zijn van een spreekbuis voor alle sporters in Arnhem. Natuurlijk is de Sportburgemeester ook aanwezig bij grote sportevenementen in Arnhem, zoals de wereldkampioenschappen Inline skate en zitvolleybal in juli.



European City of Sport



De European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe) kent jaarlijks de titel European City of Sports toe. De erkenning gaat naar de Gelderse hoofdstad, omdat Arnhem door middel van sport en bewegen zich inzet voor een gezonde stad. Volgens ACES Europe is Arnhem op het gebied van (top)sport een goed voorbeeld van gezondheid, integratie, educatie en respect. Bovendien worden de sportfaciliteiten, programma’s, activiteiten en het sportbeleid geroemd.



Kandidaten kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden via https://www.sportburgemeester.nl/