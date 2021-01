Sligro Food Group Jaarcijfers 2020

Zoals in ons omzetbericht van 6 januari 2021 gemeld, nam onze jaaromzet met 18,7% af als gevolg van de impact die COVID-19 op onze afzetmarkten had. Dat had een netto verlies van EUR 70 miljoen over het boekjaar tot gevolg. Daarin is de eerder dit jaar toegelichte non cash bijzondere waardevermindering begrepen. Exclusief deze bijzondere waardevermindering beliep het netto verlies EUR 14 miljoen. In de tweede jaarhelft hebben we een nettowinst van EUR 2 miljoen gerealiseerd.



