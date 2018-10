Steunmanifestatie in Haarlem: Handen af van onze bestuurders

Een aantal Haarlemmers heeft het initiatief genomen om steun te betuigen aan burgemeester Jos Wienen. Zij organiseren aanstaande zondag 14 oktober een manifestatie op de Grote Markt in Haarlem. De initiatiefnemers vinden het een zeer kwalijke zaak dat de burgemeester moet onderduiken na bedreigingen aan zijn adres. Daarmee wordt indirect ook de vrijheid en veiligheid van de Haarlemmers bedreigd, volgens de initiatiefnemers.



De manifestatie begint om 16 uur. Een van de sprekers is Renske Leijten, Tweede Kamer-lid voor de SP en woonachtig in Haarlem. Verder staan er enkele optredens op het programma.



Er is ook een Facebook- pagina in het leven geroepen om sympathisanten van de actie de gelegenheid te geven steun te betuigen aan Wienen.



Bijgevoegd het pamflet met het statement van de organisatoren over de kwestie rond de beveiliging van Haarlems eerste burger. Alle Haarlemmers worden opgeroepen om naar de Grote Markt te komen om hun stem te verheffen tegen de gang van zaken en het stadsbestuur een hart onder de riem te steken!