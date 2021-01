'Coronavouchers kennen geen vervaltermijn'

Consumenten maken zich zorgen omdat de vervaltermijn van hun coronavoucher dichterbij komt. Veel van de in afgelopen maart uitgegeven vouchers voor geannuleerde reizen en vluchten verlopen volgens reisorganisaties na één jaar. Maar dat klopt niet volgens voucherplatform Checkkie.nl.



De vouchers zijn aan reizigers aangeboden omdat hun reis werd geannuleerd door de reisorganisatie. In die situatie behouden consumenten recht op teruggave van de reissom omdat de dienst- de reis- niet is geleverd. ‘Er is geen regelgeving die aan deze vouchers een vervaltermijn van één jaar verbindt’, aldus Remco Kuilman initiatiefnemer van het platform. Dat geldt voor vouchers van vliegtickets, pakketreizen én voor vakantieparken en evenementen.



De vouchers die vallen onder de garantie van SGR moeten binnen een jaar minus één dag worden uitbetaald als consumenten geen gebruik willen maken van vouchers. Na afloop van één jaar worden vouchers niet meer gedekt door het SGR fonds. Consumenten zijn dan hun geld kwijt als hun vouchers niet zijn verzilverd en de reisorganisatie alsnog failliet gaat.



Nu de lockdown in veel landen is verlengd, pleit het voucherplatform ook voor verlenging van de SGR-garantie. ‘Het mes snijdt dan aan beide kanten. Consumenten hebben de zekerheid dat zij hun geld terugkrijgen en de reisbranche zorgt ervoor dat er geen run komt om de vouchers te gelde te maken’, aldus Kuilman.