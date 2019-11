Ilja Gort komt met alcoholvrije wijn

Deze week brengt Ilja Gort dit jaar een nieuwe wijn op de markt. Het is een product waarvan hij nog niet zo lang geleden nachtmerries kreeg en wat door hem werd beschouwd als vloeken in de kerk of, in zijn geval, vloeken in de wijngaard: alcoholvrije wijn.



Acht jaar geleden introduceerde hij een low-alcohol wijn, met de naam Qool. ‘Maar,’ zegt Gort, ‘de timing was verkeerd. In die tijd was er te weinig vraag naar alcoholarme wijn. Dus zijn we ermee gestopt.’



Gorts zoon Klaas nam het stokje over en startte, samen met zijn winemaker Caroline Shipley, een eigen experiment. Hij zegt daarover: ‘De wijnconsumptie in Nederland is in hoog tempo aan het veranderen. Er is een snelgroeiende trend om minder alcohol te drinken. Dat staat haaks op het veranderende klimaat dat door de hete zomers juist zorgt voor hoge alcoholconcentraties. Wijnen met veertien of vijftien procent zijn geen uitzondering. Ik ben daar geen voorstander van en o.a. door vroeg te oogsten zorgen wij ervoor dat onze Tulipe- en Slurpwijnen laag in alcohol blijven. Daarnaast willen we graag dat mensen die, om wat voor reden dan ook, helemaal geen alcohol willen, wel gezellig een glaasje mee kunnen drinken. Dit leidde tot een sparkling rosé die de naam kreeg Tulipe Zero. In een blindproeverij in Bordeaux werd de wijn geproefd door een team oenologen en sommeliers die unaniem hun waardering uitspraken.



Wijnmaker Bruno Lacoste: ‘Een alcoholvrije wijn heeft kracht en structuur en wijnsmaak nodig, anders krijg je druivensap. Deze Zero heeft het volledige smaakprofiel van wijn, maar dan zonder alcohol. Zeer verrassend.’



Klaas Gort vinifieert zijn Zero niet op het familiechâteau bij Bordeaux. Hij zegt daarover: ‘Voor de Zero gebruiken we Grenache en Syrah, allebei druivensoorten die in Bordeaux verboden zijn. Daarom hebben we wijngaarden gepacht in het zuidelijkste puntje van de Languedoc, een zonzeker klimaat waar het, in tegenstelling tot bij ons in Bordeaux, is toegestaan je druiven water te geven. Als de druiven geplukt zijn, vinifiëren we er een rosé van die zo geconcentreerd is, dat hij als gewone rosé te zwaar zou worden. Via een technisch hoogstandje waar ik niet te veel over kwijt wil, scheiden we de alcohol, de wijn en de aroma’s van elkaar. Met een technisch nog knapper hoogstandje geven we de wijn haar oorspronkelijke aroma’s en volle wijnsmaak weer terug, maar laten de alcohol achterwege. De natuurlijke bubbels maken het extra feestelijk. Ofschoon je Tulipe Zero niet kunt vergelijken met gewone wijn, (het bevat immers geen alcohol) heeft het wel de rijke wijnsmaak van kruisbessen, tropisch fruit en exotische aroma’s. Mijn vader (Ilja Gort) noemde dit ‘de eerste alcoholvrije wijn die te hachelen is,’ en uit zijn mond beschouw ik dat als een groot compliment.’



Deze week liggen de eerste flessen Tulipe Zero sparkling rosé bij Albert Heijn in de schappen.