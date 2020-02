Verkiezing beste boerderijkazen en -zuivel van Nederland

Op 14 maart vindt de jaarlijkse uitreiking van de Cum Laude Awards plaats. Boeren zenden hun beste huisgemaakte kazen in om mee te dingen naar de eretitel. Nieuw dit jaar is dat er ook een ‘Den Besten Cum Laude Award’ voor zachte kaas en zuivel wordt uitgereikt. Fort Wierickerschans in Bodegraven is de locatie waar de vakkundige jury van kaaskeurmeesters beslist over de winnaars. Naast de terugkerende Cum Laude Awards is er een ‘Den Besten Award’ voor de overall winnaar.



Hoe wordt de winnaar gekozen?



Binnen de drie hoofdcategorieën ‘Harde kaas’, ‘Zuivel’ en ‘Zachte kaas’ gaan kaas- en zuivelmakers de strijd met elkaar aan. Hun kazen worden gekeurd door professionele kaaskeurmeesters. Ze kijken naar verschillende aspecten: uiterlijk, doorsnede (zijn de ‘ogen’ mooi verdeeld?), consistentie (is de kaas lekker smeuïg?), maar het allerbelangrijkste zijn uiteraard de geur en de smaak. De hoogst scorende kazen worden nog eens beoordeeld op geur en smaak door prominenten: een culinair panel van journalisten, koks en vinologen. Deze score bepaalt wie de uiteindelijke winnaar wordt.



Panelleden gezocht!



In het culinaire panel van prominenten zijn nog een paar plekjes vrij. Kaasexperts en liefhebbers die zich graag laten verrassen door alle creaties op het gebied van kaas en zuivel gemaakt op de boerderij, kunnen zichzelf aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@boerderijzuivel.nl.



Wanneer zijn de Cum Laude kazen verkrijgbaar?



Wie van de winnende kazen wil proeven, kan vanaf 23 maart terecht bij verschillende kaasspeciaalzaken in Nederland. Met behulp van de postcodechecker op Cumlaudekaas.nl vind je waar bij jou in de buurt, bij welke kaasverkooppunten in Nederland de winnende kazen te koop zijn.