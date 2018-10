Moco Museum brengt met augmented reality app kunstwerken tot leven

Amsterdam, 24 oktober - Vandaag lanceert het Amsterdamse Moco Museum de nieuwe augmented reality app ‘Moco Play’. De app, die gratis beschikbaar is voor zowel iOS als Android, voegt een digitale laag toe aan de moderne kunst in het museum. Bezoekers kunnen een mobiele telefoon of tablet op de kunstwerken van onder meer Iraans kunstenaarsduo Icy & Sot, Andy Warhol, Yayoi Kusama en Keith Haring richten om deze op hun scherm tot leven zien komen. ‘Moco Play’ is de nieuwste innovatie van het particuliere museum, dat in 2016 haar deuren opende en recentelijk de miljoenste bezoeker ontving.



"We zijn altijd bezig met innovatie in het museum om bezoekers een nieuwe, bijzondere ervaring te bieden. Met Moco Play willen we een nieuwe dimensie toevoegen aan het museumbezoek, en de bezoeker uitnodigen om onderdeel te worden van de kunst." aldus oprichters Lionel en Kim Logchies.



Om de lancering van de AR-app te vieren, kan heel Amsterdam alvast buiten de museummuren in het klein spelen met de app. Volgende week maandag verstopt Moco op diverse locaties in de buurt van het museum een selectie van de kunstwerken in 350 mini-lijstjes. Vinders van deze mini-Moco’s kunnen met de Moco Play app in het klein zien hoe bijvoorbeeld de vogels afgebeeld op Icy & Sot's 'Let Her Be Free' gaan vliegen. Iedereen die zijn vondst in een selfie op social media deelt met #mocohunt, mag het Moco Museum in de actieweek (29 oktober t/m 2 november) gratis bezoeken en Moco Play uitproberen op de grote werken. Moco Play nodigt uit om de app overal te gebruiken: de app werkt niet alleen op de kunst in het museum zelf, maar ook op digitale afbeeldingen, ansichtkaarten en merchandise met de kunstwerken die het museum verkoopt.



Over Moco Museum

Sinds de opening van het museum in 2016, laat het museum iconische werken zien van bekende internationale kunstenaars. Zo heeft het museum onder andere werken van Andy Warhol en Salvador Dali tentoongesteld en is momenteel Icy & Sot - A Moment of Clarity te zien. De visie van het museum is vooral gericht op het uitlichten van leiders en influencers van moderne kunststromingen (zoals street- en Pop Art). Met spraakmakende tentoonstellingen voldoet Moco aan de behoefte van een groot publiek.



Beschikbaar via Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.... en iTunes https://itunes.apple.com/nl/app/moco-play/id140800...