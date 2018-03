STZ haalt internationale What matters to you? dag naar Nederland

Website whatmatterstoyou.nl online



Op initiatief van de STZ-ziekenhuizen is Nederland het 31e land dat zich aansluit bij de internationale What matters to you? Dag. Dit initiatief past goed bij de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’, om samen beslissen in de zorg te stimuleren, waar de STZ zich ook hard voor maakt. Samen met een team van medewerkers uit diverse STZ-ziekenhuizen en een aantal externe partners, gaan we er voor zorgen dat deze beweging groot wordt.



Elke dag zijn zorgverleners in de weer om goede en veilige zorg te bieden. Op en rond 6 juni, de internationale What matters to you? dag, stimuleren en helpen we zorgprofessionals om naast de goede en veilige zorg van iedere dag, extra aandacht te besteden aan de kleine dingen die belangrijk zijn voor een individuele patiënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.



We moedigen iedereen aan om vaker met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen echt belangrijk voor de ander is. Dat kan voor de ene patiënt heel anders zijn dan voor de andere en soms heel verrassend voor de zorgprofessional. Het doel is dat mensen zich aangemoedigd voelen deze gesprekken te blijven voeren ook na de What Matters to you? dag



Sluit je aan bij deze beweging en doe op 6 juni 2018 mee aan de What matters to you? dag!



Vanaf 8 maart 2018 is de website http://www.whatmatterstoyou.nl/ online. Op deze website kunt u uw actie(s) registreren, maar ook acties van anderen bekijken, het logo en het plan downloaden. Tevens vind u hier een overzicht van al onze partners, tot nu toe.



Waarom deze campagne?



Patiënt- en familiegerichte zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere uitkomsten van de zorg en een grotere tevredenheid over de zorgverlening. Extra aandacht voor de stem van de patiënt en focus op wat voor hem/haar belangrijk is, geeft zowel de patiënt als de zorgverlener een beter gevoel en vertrouwen en dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van zorg.



We roepen iedere zorgprofessional op om op 6 juni een grote of kleine actie te ondernemen in het teken van What matters to you? Hiermee laten we zien dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt (“What’s the matter?”), maar dat er ook moet worden stilgestaan bij de persoonlijke zorgen en behoefte van de patiënt (“What matters to you?”).