De leveranciers aan de kapper, vertegenwoordigd in de Groep Proffesionele Distributie (GPD) van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV), zijn samen met de ANKO (Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie) een campagne gestart waarin Nederland opgeroepen wordt om kappers te steunen en producten te kopen bij de lokale favoriete kapper en/of alvast een afspraak te maken. Vanaf 10 februari 2021 is het ook weer mogelijk producten bij de eigen kapper te bestellen en af te halen.



De contactberoepen zijn verplicht gesloten. De steunpakketten zijn onvoldoende voor de kappersbranche. Er zijn veel schrijnende verhalen bekend, zie ook #Kappersgaankapot.



#Koopbijdekapper



Leveranciers: Balmain Hair Group, Davines Nederland, Estee Lauder Cosmetics, Florale Haircare, Henkel Beauty Care, Keune Haircosmetics, Kao Netherlands, L’Oreal Professional, Ministry of Beauty en Wella Netherlands