'Retailers staan onder hoge beveiligingsdruk'

'Supermarktketens gaan slordig om met online klantgegevens', schreef Het Financieele Dagblad naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond. Dat is niet alleen een privacyrisico, maar ook een cybersecurityrisico. Door de mogelijkheid om een onbeperkt aantal keer het wachtwoord in te voeren, kunnen hackers met bepaalde technieken de gebruikerswachtwoorden achterhalen. Vervolgens kunnen ze accounts misbruiken en de gegevens verder verkopen, omdat mensen vaak hetzelfde wachtwoord gebruiken voor persoonlijke registraties op verschillende websites. Daarmee blijven de risico’s dus niet alleen beperkt tot de supermarktbranche, maar kent het potentieel gevaar een veel grotere schaal waarbij persoonlijke accounts ook op andere websites misbruikt kunnen worden.



Er zijn twee trends waar de supermarktbranche, en eigenlijk de hele retailsector, zich bewust van moet zijn. Beide trends zijn verbonden met de noodzaak van goede beveiliging. Ten eerste verwacht de consument de best mogelijke digitale ervaring als zij online winkelen en meer persoonlijke suggesties en aanbiedingen op gebied van bijvoorbeeld productportfolio, productkwaliteit, producttransparantie en gezondheid. Dat betekent dat retailers hun klanten goed moeten kennen en over meer gegevens moeten beschikken. Om deze kans te benutten en tegelijkertijd het consumentenvertrouwen niet te schaden, zullen zij eventuele privacy- en securityrisico’s tot het minimale terug moeten brengen.



Ten tweede, zo toont ook Accenture onderzoek aan, moeten retailers zich meer dan ooit richten op verantwoord ondernemen. Consumenten hebben tijdens de pandemie gemerkt hoe essentieel de rol is van organisaties die de maatschappij dienen, en kijken nu dan ook nauw naar hoe retailers met klanten en met hun personeel omgaan. Consumenten kijken dus met een scherpe blik naar hoe retailers hun verantwoordelijkheid nemen. Ook vanuit dit perspectief moeten retailers uiterst zorgvuldig met klantgegevens omgaan en dat vraagt om de hoogste vorm van databeveiliging.



Michael Teichmann is Security Director bij Accenture.