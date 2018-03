Romantiek in Bloemen voor opening Keukenhof

De 69ste editie van Keukenhof is geopend. Thema van Keukenhof 2018 is Romantiek in Bloemen. In het park bloeien veel vroegbloeiers en het Willem-Alexander paviljoen toont nu al meer dan 500 soorten bloeiende tulpen. Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen, en andere bolbloemen. Het park is tot en met 13 mei voor het publiek geopend.



Romantiek in bloemen



Het Keukenhof thema voor 2018 is “Romantiek in Bloemen”. Romantiek en bloemen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het historisch lentepark is midden in de Romantiek ontworpen (1857) als siertuin voor Kasteel Keukenhof. In het romantische bloemenmozaïek zijn 50.000 bollen in twee lagen geplant.



Daarnaast zijn de bloemenshows in het Oranje Nassau Paviljoen geheel in het teken van Romantiek. Ook is een van de inspiratietuinen aan het thema gewijd en wordt er met mode invulling gegeven aan de orchideeën- en anthuriumtentoonstelling in het Beatrix Paviljoen.



Het programma van de officiële opening stond geheel in teken van de Romantiek met een optreden van Romeo & Julia. Paul Rem, kunsthistoricus en conservator van Paleis ’t Loo nam de genodigden mee in de tijd van de Romantiek. Met het voordragen van een speciaal voor Keukenhof geschreven lentegedicht heeft Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands, het park geopend.



Keukenhof is vanaf vandaag voor het publiek geopend. Bij de sluiting op 13 mei 2018, hebben meer dan 1 miljoen bezoekers uit alle delen van de wereld de bloemententoonstelling bezocht.