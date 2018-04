Domplein weer start en finish van 24-uurs events HomeRide en HomeRun

Persbericht



500 kilometer fietsen en 240 kilometer hardlopen voor zieke en zorgintensieve kinderen en hun ouders



Zo’n negenhonderd amateurwielrenners en hardlopers worden zaterdag 23 juni vanaf het Domplein in Utrecht weggeschoten, om in de vorm van twee grote harten Nederland te doorkruisen. Deelnemers aan de events HomeRide en HomeRun fietsen en rennen maar liefst 24 uur, om geld in te zamelen voor de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen. Zo zorgen ze dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dicht bij zich hebben.



“In het hart van het land, in Utrecht, starten en finishen na het succes van vorig jaar wederom HomeRide en HomeRun. Negenhonderd eensgezinde deelnemers zetten zich in om geld op te halen voor de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen”, zegt burgemeester Jan van Zanen. “Een prachtig en sportief initiatief, dat ik een bijzonder warm hart toedraag.”



Home is where the heart is



Na de start in Utrecht fietsen de HomeRiders via de Ronald McDonald Huizen in Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Nijmegen en Utrecht, in 500 kilometer, in een dag en een nacht, terug naar Utrecht. De HomeRunners leggen in 24 uur 240 kilometer af. Zij lopen langs de Ronald McDonald Huizen in Utrecht en Rotterdam. De HomeRiders en HomeRunners kruisen elkaar in Rotterdam en Den Bosch, en finishen op zondag weer samen in Utrecht. Beide routes zijn in de vorm van een hart door Nederland, want Home is where the heart is…



Eén missie



Veel HomeRiders en HomeRunners doen mee omdat zij uit eigen ervaring weten hoe belangrijk de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen zijn. Zo ook HomeRide team Stars in Heaven. De drijvende krachten achter dit team zijn vaders Alexander, Harm en Boudewijn. Zij hadden alle drie een ernstig ziek zoontje in het Sophia Kinderziekenhuis en leerden elkaar kennen in Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. De jongetjes hebben het alle drie niet gered en nu hebben de vaders samen één bijzondere missie: meedoen aan HomeRide. Teamcaptain Alexander: “Dankzij het Huis konden mijn vriendin en ik elke dag bij onze zoon zijn. Zo konden we alles in zijn korte leventje meemaken. Dat is onbetaalbaar. Wij gunnen dat alle ouders.”



Van groot belang



“Voor ouders van zieke kinderen zijn de Ronald McDonald Huizen van groot belang”, zegt Renate Westerlaken-Loos, directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Ouders die hier verblijven, kunnen dag en nacht binnen enkele minuten aan het bed van hun zieke kind staan. Daarnaast is het een plek waar ze zich rustig kunnen terugtrekken en opladen. Het is geweldig dat ook dit jaar weer zoveel HomeRiders en HomeRunners in actie komen om hun steentje hieraan bij te dragen.”



Over het Ronald McDonald Kinderfonds



Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er al ruim 30 jaar voor dat zieke en zorgintensieve kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn, door het aanbieden van 13 Huizen vlak bij het ziekenhuis, 12 Huiskamers in het ziekenhuis waar kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn en 3 vakantiehuizen voor zorgintensieve kinderen. Het Ronald McDonald Kinderfonds ontvangt geen overheidssubsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties. McDonald’s is van meet af aan trotse en betrokken hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun. Naast sponsoring in geld en natura fietsen en lopen enkele teams van McDonald’s mee.