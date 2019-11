Floor Jansen ambassadeur Buma Music Academy



Zangeres Floor Jansen heeft zich als ambassadeur verbonden aan Buma Music Academy, het online muziekeducatieplatform voor het voortgezet onderwijs van Buma Cultuur. Floor Jansen is zangeres en frontvrouw van de wereldwijd succesvolle Finse metalformatie Nightwish. Ze oogstte onlangs veel waardering voor haar optredens in het tv-programma Beste Zangers. Floor Jansen gaat zich namens Buma Music Academy het komend schooljaar inzetten voor meer en beter muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs.



“We hadden ons geen beter boegbeeld en ambassadeur voor Buma Music Academy kunnen wensen”, aldus Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. “Ik ben oprecht heel erg blij dat Floor zich in wil zetten voor Buma Music Academy en muziekonderwijs op middelbare scholen, wetende hoe ongelooflijk druk ze het nu heeft. Haar deelname aan Beste Zangers heeft niet alleen laten zien en horen hoe ongelooflijk veel talent zij heeft, maar heeft er ook voor gezorgd dat Floor ineens een nationale bekendheid is geworden. Hoe Floor haar ambassadeursrol gaat invullen, gaan we nog bespreken.”



Nightwish is een van de populairste metalbands in de wereld. Floor Jansen werd echter een nationale bekendheid door haar deelname aan het succesvolle tv-programma Beste Zangers waarin ze vriend en vijand verbaasde met haar stem en zangkunsten. Haar bijzondere vocale prestaties zijn gebaseerd op haar unieke talent gecombineerd met jarenlange muzieklessen, stemtrainingen en haar opleiding aan de Fontys Rockacademie in Tilburg. Ondanks haar inmiddels overvolle agenda wil Floor Jansen zich graag inzetten voor Buma Music Academy en het belang van gedegen muziekeducatie in het voortgezet onderwijs.



“Als ik geen gedreven muziekdocenten had gehad op mijn middelbare school, was ik misschien wel nooit gaan zingen”, aldus Floor Jansen. “Ik was het gepeste, onzekere kind dat droomde over zingen zonder te weten dat ik er een stem voor had. Door de inzet op school durfde ik uit mijn schulp te kruipen en begon ik te zingen! Ik werd zekerder van mezelf en kreeg vrienden en was voor altijd verliefd op muziek. Niets is zo heerlijk en eerlijk als samen muziek maken. Niets verbindt zoals muziek dat kan. Muziekonderwijs is daarom om heel veel redenen ontzettend belangrijk.”



Floor Jansen startte haar muziekcarrière als zangeres van de metalband After Forever, richtte in 2010 vervolgens ReVamp op, om in 2012 gevraagd te worden door het Finse Nightwish. Met deze band is de zangeres ongekend succesvol in verschillende delen van de wereld, getuige recente optredens voor 85.000 festivalbezoekers van het Duitse Wacken Open Air en uitverkochte shows in onder andere Wembley Arena en Ziggo Dome. Voor haar successen in het buitenland ontving Floor Jansen in 2018 de Buma ROCKS! Export Award.



Over Buma Music Academy Het gebrek aan structureel muziekonderwijs was voor Buma Cultuur aanleiding om in 2013 te starten met Buma Music Academy (BMA). Inmiddels maken ruim 600 docenten in het voortgezet onderwijs gebruik van het gratis en modulaire muzieklessenpakket van BMA. Bekende Nederlandse artiesten verlenen jaarlijks hun medewerking aan het programma door gastlessen, workshops en optredens te verzorgen.



https://bumamusicacademy.nl