Westfries Museum verlengt magische knipkunst-expositie

Vier dagen na de opening van de exposite ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’ sloten de deuren van het Westfries Museum in Hoorn. Eline Janssens, beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker, brengt hierin een ode aan de zeventiende-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten, een beroemdheid in haar tijd. Het museum opent weer op 2 juni: het publiek kan tot 10 januari 2021 de betoverende exposite rond knipkunst weer komen bewonderen. www.wfm.nl/exposities



Eline Janssens, beeldend kunstenaar van nu, is gegrepen door de beeldtaal en de expressieve kracht van knipkunst. In haar werken voor de openbare ruimte en theater stoft zij met overtuiging het wat belegen imago van deze kunstvorm af. Voor deze verrassende expositie rondom papier in het Westfries Museum heeft Eline Janssens zich laten inspireren door leven en werk van de zeventiende-eeuwse knipkunstenaar/schaarminerva Joanna Koerten, en de vaste knipkunstcollectie van het Westfries Museum. Verdere exposanten zijn Bernard Heesen (geknipt glas) en Ferry Staverman (gelaserd papier).



Geknipt voor de kunst



Het huiselijk leven van Joanna Koerten, waarin het een komen en gaan van beroemde mensen was, is door Eline Janssens verbeeld in vorm van een papieren kunstkabinet met daarin een centrale rol voor een poppenhuis vol silhouetfiguren. Vier dagen na de feestelijke opening op 7 maart moest ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’ echter al sluiten voor het publiek. Voor de kunstenaar en mede-exposanten van de expositie een zware tegenvaller. Het Westfries Museum maakte van de nood een deugd en startte online knipworkshops met Eline in de hoofdrol. De actie #gekniptvooronzehelden (waarbij geknipte witte duiven voor de ramen werden gehangen als symbool van dank, hoop en moed in een bizarre tijd) toonde de betrokkenheid van museum, bezoekers en samenstellers van de tentoonstelling.



Veiligheid voorop



Het Westfries Museum heeft zich als museum van de Gouden Eeuw in Hoorn inmiddels gedegen voorbereid om op 2 juni weer bezoekers te kunnen ontvangen. Het waarborgen van veiligheid voor bezoekers en medewerkers wordt gerealiseerd door de inzet van speciale routes in het museum, extra hygiënemaatregelen en een tijdslot. Bezoekers kunnen voorlopig alleen online een entreekaartje reserveren, ook als museumkaarthouder. Daarmee krijgen de bezoekers weer toegang tot de vaste collectie én de inspirerende tentoonstelling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’.



Verhalen van de Gouden Eeuw



Directeur Ad Geerdink is blij dat het Westfries Museum zijn deuren weer kan openen voor publiek. “Dat is waar wij voor staan: het bewaren en delen van de verhalen en schatten uit de Gouden Eeuw. Dat zijn we de afgelopen weken online blijven doen, maar iedereen die graag in een museum komt, weet dat de beleving van een museumbezoek je even optilt uit je dagelijkse bestaan. De expositie ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’ heeft dat effect zeker. Daarom hebben we deze expo verlengd tot 10 januari 2021. Het biedt zoveel mogelijk bezoekers de kans om de tentoonstelling toch te kunnen komen bekijken en deel te nemen aan de knip-activiteiten die speciaal voor de tentoonstelling ontwikkeld zijn.”



Actie: ‘Word vriend van het Westfries Museum. Juist nu!’



Om het museum te helpen, startten de Vrienden van het Westfries Museum de actie ‘Word Vriend van het Westfries Museum. Juist nu!’. Eline Janssens ontwierp speciaal voor deze actie een serie kleine porseleinen kunstwerken. Ook zal zij de nieuwe donateurs persoonlijk door de tentoonstellingsruimte leiden.



Kaartverkoop (alleen online) vanaf eind mei via: www.wfm.nl



Actie ‘Word Vriend van het Westfries Museum. Juist nu!’ www.museumvriend.nl