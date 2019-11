EET met je hart biedt concrete handvaten voor eenzaamheidsbestrijding

EET met je hart vanaf 1 november en steun onze ouderen



Niemand kiest ervoor om te verpieteren achter de geraniums. Er is hulp nodig om de eenzaamheid structureel aan te pakken. Met de jaarlijkse EET met je hart campagne van stichting Met je hart, waar vorig jaar bijna 500 restaurants aan deel hebben genomen, wordt lokaal voor lokaal geld opgehaald om structurele ontmoetingen te realiseren voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Met je hart is met bijna 2.000 vrijwilligers in 30 gemeenten in Nederland actief om gevoelens van eenzaamheid bij deze ouderen te verzachten.



Meer dan de helft van de ouderen in Nederland loopt rond met gevoelens van eenzaamheid. “Soms is dat in je eigen straat, zonder dat je het weet”, vertelt Sabine Pool, landelijk manager stichting Met je hart. “Deze ouderen krijgen wij in beeld door nauw samen te werken met zorg- en welzijnsprofessionals. Door onze structurele ontmoetingen leren deze mensen anderen kennen en voelen ze zich gezien en gehoord.” De ontmoetingen van Met je hart geven ouderen de gelegenheid om mensen uit de eigen buurt beter te leren kennen en nieuwe vriendschappen op te bouwen. De activiteiten van Met je hart werden dit jaar beloond en bekroond met een Appeltje van Oranje uit handen van koningin Máxima. “Onze bijna 2.000 vrijwilligers zijn gedurende het gehele jaar bezig met het organiseren van ontmoetingen. Door de EET met je hart campagne hopen we dat meer mensen bereid zijn om zelf iets te doen aan het probleem van eenzaamheid bij het ouder worden.We roepen iedereen op om – als je toch uit eten gaat – dit te doen in een Met je hart restaurant”, vertelt Pool. “Het mogelijk maken van ontmoetingen is mogelijk door de jaarlijkse EET met je hart campagne die 6 weken duurt en op 1 november van start gaat. Ons steunen kan gemakkelijk door uiteten te gaan bij een Met je hart restaurant dat te vinden is op onze website. Bij het afrekenen helpt je ons door € 1,- te doneren.” Stichting Met je hart wordt niet alleen gesteund door de burgemeesters van de gemeenten waar de stichting actief is. Ook diverse BN’ers hebben hun naam verbonden aan het Met je hart team in hun eigen gemeente.



Deze waardevolle euro wordt besteed aan ontmoetingen in de gemeente waar deze geschonken wordt. Bij deze ontmoetingen draait het om de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Ze draaien om samenzijn en variëren van het samen bakken van een pizza in een restaurant tot een gezellige vrijdagmiddagborrel. “Ik hoor voor het eerst mijn eigen stem vandaag”, is een uitspraak die de vrijwilligers van Met je hart geregeld horen. Thuiskomen en een familielid, vriend of vriendin hebben om de dag mee te bespreken is voor velen zo ‘gewoon’. Voor ouderen is dit vaak, door het verliezen van hun partner of vrienden, niet het geval.



Op de website – https://www.metjehart.nl/ – zijn de restaurants te vinden die actief meedoen met EET met je hart.