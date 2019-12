Bezoeker levert energie aan ArenA via slimme laadpaal

Elektrische auto’s van Johan Cruijff ArenA-bezoekers kunnen het stadion van stroom gaan voorzien. De eerste, bi-directionele, laadpaal die dat mogelijk maakt werd vandaag door Laurens Ivens, wethouder gemeente Amsterdam, aangesloten. In de toekomst komen in de parkeergarage onder het stadion tientallen, soortgelijke laders te staan. De ArenA onderzoekt hoe het bezoekers voor hun ‘geleende stroom’ kan belonen.



Slimme vehicle2grid-technologie gekoppeld aan de ArenA-batterij regelt, wanneer nodig en na toestemming van de eigenaar, dat de juiste hoeveelheid energie uit de auto aan het stadion wordt geleverd. Het systeem zorgt dat de accu op tijd is opgeladen zodat bezoekers weer veilig thuis kunnen komen. De energie uit de auto’s dient als extra opslag en back-up voor de ArenA. Dit verlaagt de elektriciteitskosten van het stadion en draagt bij aan een stabieler, Nederlands energienet.



"Prachtig initiatief waar we in een snelle wereld van Smart Cities, elektrische voertuigen en digitale systemen en algoritmes nu een stap zetten naar een innovatieve manier van duurzame en sociale mobiliteit. Door de schone energie ook terug te kunnen geven aan het stadion draag je als bezoeker een slim steentje bij aan het ecosysteem. Een mooie mijlpaal voor publiek en private samenwerking om trots op te zijn," aldus Ger Baron, Chief Technology Officer, Gemeente Amsterdam.



Het initiatief gaat van start met veertien reguliere laadpunten en één bi-directionele laadpaaloplader op het ArenA dek. In dit door de Europese Unie gesubsidieerde systeem worden elektrische voertuigen gebruikt als innovatieve energiebron voor het stadion. Het project sluit aan op de toekomstige mobiliteitsplannen, zoals mobiliteitshubs, in Amsterdam. Accu’s van elektrische voertuigen kunnen een belangrijk rol vervullen bij de verdere verduurzaming van de energietransitie in Nederland.



Het project is het resultaat van de samenwerking tussen BAM, The Mobility House en de Johan Cruijff ArenA en wordt ondersteund door “SEEV4City”, een initiatief van Interreg North Sea Region, het Amsterdam Klimaat & Energiefonds en Nissan.