Nieuwe impuls digitale veiligheid voor Gemeente ’s-Hertogenbosch

Gemeente ’s-Hertogenbosch schakelt Cybersprint in om de Digitale Veiligheid te vergroten



Vandaag maakt gemeente ’s-Hertogenbosch bekend dat ze de diensten van het Haagse cyber security bedrijf Cybersprint inschakelt om de digitale veiligheid van de IT-infrastructuur te versterken. Alle organisaties, waaronder ook gemeenten en overheden, staan dagelijks bloot aan de gevaren van cybercriminaliteit. Mede door inzet van het Digital Risk Protection platform van Cybersprint kan nog beter inzicht worden verkregen in de digitale systemen en de mogelijke kwetsbaarheden hierin. Zodoende kunnen digitale dreigingen vroegtijdig worden opgelost, voordat een kwaadwillende hiervan misbruik kan maken.



Beide partijen zijn zeer verheugd met de samenwerking en hebben een gemeenschappelijk doel om de digitale wereld veiliger te maken voor iedereen, zowel voor bedrijven en instanties als voor de mensen die hiermee omgaan. Met de huidige groei van de digitalisering van de maatschappij is dat een absolute must.



Cyber security en digitalisering

De groeiende digitalisering brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Zo ook voor gemeenten: het bewaken van de persoonsgegevens en digitale systemen is een belangrijke taak naast de dagelijkse gemeentelijke werkzaamheden. Onlineactiviteiten nemen exponentieel toe en ook de technieken die worden ingezet door malafide partijen om digitale kwetsbaarheden te exploiteren. Met het in kaart brengen van de ‘online footprint’ met Cybersprint’s Digital Risk Protection (DRP) platform krijgt de gemeente real-time inzicht in externe digitale dreigingen als phishing websites, websites die zijn ‘vergeten’ of buiten de IT afdeling om zijn opgericht (shadow IT). Adequaat beheer van de online footprint is een continue taak welke bijna niet meer handmatig is uit te voeren.



Beveiliging tegen digitale risico’s

Cybersprint’s geautomatiseerde cyber security platform werkt met dezelfde technieken als die hackers gebruiken om kwetsbaarheden te vinden. Op basis van de naam van gemeente ’s-Hertogenbosch worden verschillende bronnen continu gemonitord en verschillende kanalen afgespeurd, zoals Web, Social Media en het Deep Web, op zoek naar informatie over deze organisatie. Het platform brengt als het ware het online aanvalsoppervlak in kaart, inclusief online toegangspunten die kunnen worden misbruikt en externe digitale risico’s gerelateerd aan de gemeente.



Door inzet van Kunstmatige Intelligentie (KI) kan het DRP platform zeer snel kwetsbaarheden in digitale systemen ontdekken en kan de gemeente hiermee hackers een stap voor blijven. Op deze manier kan de gemeente proactief digitale kwetsbaarheden identificeren en oplossen om zodanig de organisatie en de burgers nog beter te beschermen tegen cybercriminelen.



Quote van Arjan Kieboom, CISO van gemeente ’s-Hertogenbosch:

“Het Digital Risk Protection Platform van Cybersprint geeft inzicht in de digitale risico’s van onze organisatie door middel van intelligente scans op het Internet. De real-time, grafisch overzichtelijke wijze van rapporteren stelt onze gemeente in staat om snel en adequaat te reageren op nieuwe dreigingen.”



Quote van Pieter Jansen, CEO en oprichter van Cybersprint:

“Dat gemeente ’s-Hertogenbosch samen met Cybersprint de digitale infrastructuur nog beter gaat beschermen is heel goed nieuws. Op deze manier beschermen we zowel de gemeentelijke organisatie als de gebruikers van de IT-systemen van de gemeente.”



Over Cybersprint

Cybersprint, de Europese leider in Digital Risk Protection (DRP), beschermt organisaties tegen digitale dreigingen door real-time inzicht te bieden in het digitale aanvalsoppervlak en de actuele cyber risico’s. Meerdere overheden maken gebruik van het cyber security platform van Cybersprint. Door onzichtbare kwetsbaarheden meer zichtbaar te maken en te helpen bij het oplossen van digitale dreigingen dragen we bij aan de digitale bescherming van nationale en internationale organisaties. Voor meer informatie: https://www.cybersprint.com/