RAW Paints biedt alternatief voor titaniumdioxide in witte verf

De Europese Commissie heeft in een inmiddels gepubliceerde verordening (18 februari 2020) bepaald dat alle producenten van witte verven die titaniumdioxide (het witte pigment in verf dat zorgt o.a. voor een goede dekking) bevatten, vanaf 1 oktober 2021 hun producten moeten voorzien van een waarschuwingslabel.



Blootstelling tijdens de productie en toepassing van producten die titaandioxide bevatten, kan schadelijk zijn en daarom moeten deze producten vanaf 1 oktober 2021 worden geëtiketteerd als ‘kan kanker veroorzaken.***



Volgens de wereldwijde verf- en coatingindustrie bestaat er géén alternatief voor titaniumdioxide in witte verven. De industrie heeft zich in de afgelopen 3 jaar tevergeefs verzet (in verschillende brieven gericht aan de Europese Commissie) tegen het proces van deze verordening.



Het in Nederland gevestigde RAW Paints heeft een gepatenteerde formule voor wit pigment ontwikkeld om titaniumdioxide in witte verven te vervangen voor gebruik van binnen- en buitenmuurverven, in één formule.



RAW Paints claimt met haar innovatie dat er nu wel een alternatief beschikbaar is. Aanvullend heeft RAW Paints ook een patent aangevraagd voor een nieuwe oplossing voor het schilderen op ondergronden met een vochtpercentage tot 10%, waar de huidige standaard maximaal 4% is.



Innoverend karakter RAW Paints werpt vruchten af



RAW Paints’ uitvinding, een formule van wit pigment voor het gebruik in binnen- en buitenmuurverf, claimt in één laag dekkend te zijn. Bijgevoegd kunt u de resultaten zien op een éénlaagse dekking van een real-life vergelijking met andere witte verven, die titaandioxide bevatten.



Met deze uitvinding blijft RAW Paints de verfindustrie vernieuwen. RAW Paints begon in 2016 door aan te tonen dat water niet nodig is in het productieproces van verf: de introductie van een klasse 1 verfpoeder op hechting en UV-bestendigheid. RAW Paints won hiervoor de klimaatprijs van Accenture Innovation Awards in 2018.



Door simpelweg water toe te voegen aan de poederformule wordt vlak voor het moment van schilderen door de eindgebruiker een sterke tweecomponenten verf gemaakt door het mixen van RAW Paints’ poeder met kraanwater.



Groter draagvlak voor het gezamenlijke doel



RAW Paints, met een vrouwelijke oprichter, is partner van United Nations Global Compact, Dutch Green Building Council, De Groene Groeiers, MVO (de beweging van ondernemers in de nieuwe economie), Climate Cleanup en is het recent toegelaten tot het Solar Impulse Network om zo haar missie volgen om de verfindustrie te verduurzamen.



RAW Paints’ missie is verandering aanbrengen in de huidige verfindustrie door te laten zien dat water (en daarmee ook conserveringsmiddelen) niet nodig is in het productieproces noch in het transport en daarmee klimaatdoelstellingen ook in de verfindustrie kunnen worden behaald.



Door te zorgen, te durven en te delen, kunnen we gezamenlijk de doelstellingen bereiken om een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties.