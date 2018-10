Afwachtende woningbezitter houdt woningmarkt op slot

Delft, 18 oktober 2018 – Eén op de negen woningeigenaren (11,7%) in Nederland wil zijn of haar huis binnen drie jaar verkopen, maar heeft de woning nog niet in de verkoop staan. Bij jonge gezinnen is dit zelfs bijna een kwart van de mensen (22,4%). Woningeigenaren wachten met de verkoop van een eigen woning maar vinden het in de regel niet vervelend om een bod op het eigen huis te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek door PanelWizard in opdracht van Jumba.nl, marktplaats voor koopwoningen.



Jumba.nl, onderdeel van het Delftse technologiebedrijf TJIP, deed enquêteonderzoek onder duizend respondenten en onderzocht in hoeverre woningeigenaren bereid zijn hun woning te verkopen. Respondenten werden onder meer gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun huidige koopwoning, of men actief op zoek is naar kopers en of zij open zouden staan voor een onverwacht bod op hun huis.



Ontevreden… maar niet in de verkoop



De meeste woningbezitters (84,9%) zijn tevreden over hun woning. In totaal is 13,8% van de woningbezitters van plan om binnen drie jaar te verhuizen. In de leeftijdscategorie 30-39 jaar is dit percentage zelfs bijna één op de vier mensen (22,4%). Opmerkelijk daarbij is dat bijna niemand de woning daadwerkelijk in de verkoop heeft staan (slechts 2,1%). De meesten willen eerst zelf een woning vinden (21,4%). Bovendien ervaren ze verhuizen als gedoe (18,2%).



Briefje door de brievenbus



Woningbezitters blijken best open te staan om benaderd te worden met een bod op het eigen huis. De manier waarop je dit aanpakt maakt echter wel veel verschil. Een briefje in de brievenbus met een bod vinden mensen prima, 61% van de respondenten stelt een onverwacht bod via een briefje in de bus op prijs. Persoonlijk aanspreken (50,9%) en een bericht via Facebook (37%) scoren minder goed.



De ‘guerrilla huizenkoper’ heeft dus een reële kans om zijn bod te doen slagen. 21,4% van de huizenbezitters is bereid een onverwacht bod dat tussen de 0 en 10% hoger dan de marktwaarde ligt te overwegen. Is het bod tussen de 10 en 25% hoger dan de marktwaarde van het huis, stijgt het aantal potentieel geïnteresseerde verkopers zelfs naar 50,7%.



Regionale verschillen



“Vooral in West-Nederland, met name in de Randstad, zit de woningmarkt potdicht, omdat er te veel potentiele kopers zijn en te weinig woningen te koop staan. De uitkomst van ons onderzoek laat zien dat hier toch veel meer beweging in zou kunnen zitten, mits woningzoekers en woningeigenaren elkaar makkelijker en gerichter kunnen treffen”, aldus Sander Van der Aa, co-founder van Jumba.nl: “Ons platform maakt dit mogelijk door woningzoekenden in contact te brengen met latente woningverkopers die anders onder de radar waren gebleven.”



Over Jumba.nl



Jumba.nl zet zich in voor een drempelvrije woningmarkt, waarbij iedereen inzicht en toegang heeft tot zijn of haar droomhuis. Jumba.nl is een open marktplaats waarop vraag en aanbod van koopwoningen door consumenten wordt samengebracht. Het bedrijf streeft ernaar om consumenten de regie te geven over het proces van het kopen of verkopen van een woning. Jumba.nl gelooft dat optimale interactie tussen vragers en aanbieders bijdraagt aan het vrij kunnen bewegen op de woningmarkt. De open marktplaats biedt een groot en uniek aanbod van koopwoningen en brengt de lantente verkoopmarkt van huizen boven water. Woningverkopers kunnen hun woning nu direct en kosteloos te koop zetten op Jumba.nl. Zowel de verkopende als de kopende partij kan zelf bepalen of en in welk stadium van de koop/verkoop van een woning een specialist, bijvoorbeeld een makelaar, wordt ingeschakeld. Voor meer informatie zie www.jumba.nl.



Over TJIP



‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP bouwen en ondersteunen digitale platforms samen met de businesspartners van het bedrijf. De platforms helpen om kennis, mensen en techniek te verbinden en organisaties efficiënter en transparanter te laten functioneren. TJIP heeft als missie met branche-brede business platforms de bedrijfskritische processen van onder meer financiële instellingen op eenvoudige wijze beschikbaar te maken voor adviseurs en consumenten. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, BlackRock, Eurocross en HSK én aan platforms in eigen beheer. Meer informatie over TJIP is te vinden op www.tjip.com.