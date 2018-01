Alfen wint opdracht voor beheer en onderhoud van 500 laadpalen in Den Haag

Vanaf 1 januari 2018 verzorgt Alfen in opdracht van gemeente Den Haag het beheer en onderhoud van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s. In totaal gaat het om meer dan 500 publieke oplaadpalen van het type Alfen Twin. Dankzij energieleverancier Nuon worden de voertuigen van de gebruikers volgeladen met, in Nederland opgewekte, groene stroom.



Tussen 2013 en 2016 heeft Alfen de publieke laadinfrastructuur voor gemeente Den Haag geleverd. Voor het beheer en onderhoud zet Alfen nu haar portfolio aan dienstverlening in, waaronder onze 24/7 helpdesk, service experts, service monteurs en online monitoring systeem ‘Connect’. Hiermee kan locatie- en statusinformatie op afstand worden uitgelezen en wordt slim laden, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare netcapaciteit, mogelijk gemaakt. Met het binnenhalen van deze opdracht kan Alfen haar diensten optimaal inzetten voor de gemeente en haar bewoners en bezoekers.



Remco Fens, product portfolio manager bij Alfen, zegt: “Onze laadpalen worden al jaren gebruikt door de inwoners en bezoekers van Den Haag. Via onze beheer- en onderhoudsdiensten zorgen wij ervoor dat de palen ook in de toekomst optimaal gebruikt kunnen blijven worden. Deze ervaringen worden door ons ontwikkelteam gebruikt om onze producten continu verder te ontwikkelen zodat wij ook in de toekomst de meest hoogwaardige oplossingen kunnen blijven bieden.”



Floris Elzakker, projectleider bij gemeente Den Haag, voegt hieraan toe: “De gemeente Den Haag werkt al sinds 2013 met Alfen samen om een openbaar laadnetwerk te bouwen. Elektrisch rijden draagt namelijk bij aan een schonere lucht in de stad. Wij zijn verheugd deze samenwerking te kunnen verlengen, in het bijzonder omdat de fabrikant van de laadpalen ook de verantwoordelijkheid neemt voor het beheer en onderhoud. Als Gemeente houden we zodoende korte lijnen, wat ons extra vertrouwen geeft voor de toekomst.”



Over Alfen



Met oplossingen voor smart grids, energieopslagsystemen, laadstations voor elektrische voertuigen en een divers portfolio van andere producten, systemen en diensten, speelt Alfen een centrale en verbindende rol in het elektriciteitsnet. De door Alfen ontwikkelde transformatorstations voorzien miljoenen huishoudens en bedrijven van energie, en dagelijks maken duizenden elektrische voertuigen gebruik van de laadstations van Alfen. Het energieopslagsysteem van Alfen wordt gebruikt voor toepassingen zoals load balancing, de energiehandel, frequentieregeling en het creëren van autonome stroomnetwerken in combinatie met zonne- of windenergie.



Met een uitgebreid portfolio aan intern ontwikkelde producten en uitgebreide ervaring als systeemintegrator, bouwt Alfen het elektriciteitsnetwerk van de toekomst: betrouwbaar, duurzaam en innovatief.



https://alfen.com/nl