Madame Tussauds onthult moderne versie van Rembrandt van Rijn

Ter gelegenheid van Rembrandt zijn 350e sterfjaar heeft Madame Tussauds vandaag een bijzonder wassenbeeld van hem onthuld.



Hoe zou Rembrandt van Rijn er in 2019 hebben uitgezien? Speciaal voor het Rembrandtjaar is Rembrandt van Rijn omgetoverd tot een hippe kunstenaar uit 2019. Het beeld komt naast het originele beeld te staan en zal tot en met eind augustus te bewonderen zijn.



Woordvoerder Madame Tussauds ‘’Ook wij willen stilstaan bij het Rembrandtjaar. Bij de creatie/totstandkoming van het beeld hebben we onze eigen interpretatie gebruikt. De moderne Rembrandt is wat hipper dan de traditionele versie, met een knot in zijn haar, kleding van nu, een tablet in zijn hand en hij heeft zelfs een tatoeage op zijn hand van zijn grote liefde Saskia’’.



Rembrandtjaar



Rembrandt van Rijn is een van de meeste geliefde Nederlandse kunstenaars, een innovatieve meester-schilder. Hij wordt gerekend tot 's werelds beste en meest beroemde kunstenaars. Rembrandt leefde en schilderde tijdens een periode van bijzondere rijkdom en wijsheid in de zeventiende eeuw, beter bekend als de Nederlandse Gouden Eeuw. In 2019 is het 350 jaar sinds zijn dood en wordt zijn leven en nalatenschap gevierd met tentoonstellingen door heel Nederland,



Madame Tussauds



Madame Tussauds is onderdeel van het internationale concern Merlin Entertainments, waar vele internationale topattracties onder vallen zoals Legoland, de Dungeons en SEA LIFE. Madame Tussauds Amsterdam is in 1970 geopend met een vestiging in de Kalverstraat en in 1991 verhuist naar de huidige locatie op de Dam. De afgelopen jaren is Madame Tussauds veranderd van een statisch museum tot een interactieve attractie. Alle beelden worden in de Tussauds Studio’s in Londen gemaakt. De creatie van een beeld duurt 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de interactiviteit van het beeld. Na een of meerdere poseersessies wordt het beeld eerst opgebouwd in klei, waarna een mal wordt gemaakt waar de was wordt ingegoten. Echte hoofdharen worden stuk voor stuk aangebracht en voor het opbouwen van de huidskleur worden talloze lagen verf en tinten aangebracht. Dit om zo de mate van verbazingwekkend realisme te bereiken waarmee Madame Tussauds al meer dan twee eeuwen wereldbekendheid geniet.