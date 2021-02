Nieuw kabinet: pak helder signaal makelaars voortvarend op

Met een minister van Wonen, meer regie vanuit het Rijk en het meer & sneller aanwijzen van locaties binnen gemeenten en provincies kan de huidige woningnood worden bestreden. Dat zijn de belangrijkste resultaten van de NVM-woonenquête (uitgevoerd door brainbay), waar ruim 550 NVM makelaars op hebben gereageerd. NVM-voorzitter Onno Hoes vindt dat het nieuwe kabinet, van welke samenstelling dan ook, nu moet doorpakken. “Dit is een helder signaal vanuit de praktijk. Deze heldere boodschap kan en mag een volgend kabinet niet meer naast zich neerleggen. Bovendien levert een actieve woningmarkt veel banen op en dat kan in het post-coronatijdperk enorm helpen om de economie een flinke impuls te geven.”



Om de woningnood te bestrijden moet de volgende coalitie volgens de NVM-makelaars vooral inzetten op het stimuleren van doorstroming. 71% wil dat er niet alleen goedkope woningen worden gebouwd, maar dat er voor alle segmenten wordt gebouwd. Een krappe meerderheid, 55% wil niet dat de woningproductie op het gebied van huur, koop en prijscategorie wordt gereguleerd. Hierdoor kunnen er nieuwe kraptes ontstaan die weer voor prijsstijgingen kunnen zorgen. 33% vindt dat de overheid wel moet interveniëren dat er voldoende goedkope woningen worden gebouwd. Ook denkt 76% van de NVM-makelaars dat het ombouwen van leegstaande winkels en/of horeca-voorzieningen een mogelijkheid biedt om de woningnood op te lossen en 67% denkt dat het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woon-bestemming een oplossing biedt om de woningnood aan te pakken.



“Er zijn dus echt wel mogelijkheden om de woningnood op te lossen,” zegt Lana Gerssen van de vakgroep Wonen. “De prioriteiten uit de praktijk van de mensen die dagelijks met de woningmarkt bezig zijn komen in deze enquête duidelijk naar voren. Wij kunnen de gemeenten ook helpen als ze dat willen. Wij kennen de markt, weten waar de mensen behoefte aan hebben en als de gemeenten dan sneller locaties aan wijzen zonder allerlei extra eisen op het gebied van duurzaamheid, dus niet nog extra bovenop de landelijke eisen, dan kunnen we denk ik snel vooruitgang boeken en die 100.000 woningen per jaar realiseren.”



Nieuwbouw



Op de vraag waar de nieuwbouw gebouwd moet worden vindt 73% van de NVM-makelaars die reageerden op de enquête dat de nieuwbouwhuizen niet alleen binnenstedelijk gebouwd kan worden, maar juist het buitenstedelijk gebied hard nodig is om de 100.000 woningen per jaar te realiseren. Hierbij wordt wel aangegeven dat de lange planprocedures en het gebrek aan ingeplande locaties bij gemeenten de grootste knelpunten vormen om nieuwe woningen te bouwen. Ook geven de makelaars aan dat 90% van de kopers bereid is om meer te betalen voor een energiezuinige woning, waarvan 50% zegt dat dat niet meer mag zijn dan de totale kosten van het energie zuinig maken. Ook ziet 82% van de NVM-makelaars dat àls gemeenten extra duurzaamheidseisen willen stellen bovenop de landelijke eisen dat juist die extra eisen een vertraging kunnen vormen om de nieuwbouw te realiseren. Daarnaast vindt slechts 8% dat er voldoende nieuwbouwplannen in de maak zijn en voldoende locaties zijn aangewezen. Volgens de geënquêteerden blijft de plancapaciteit bij de gemeenten achter om dat er te weinig grond beschikbaar wordt gesteld (36%) en dat er te weinig personele capaciteit voor wordt vrij gemaakt (33%) en 31% gaat uit van onwil bij de gemeenten om de plancapaciteit vrij te maken.



Minister van Wonen



De boodschap van de NVM-makelaars aan een volgende kabinet is duidelijk. 88% vindt dat de volgende coalitie na de Tweede Kamerverkiezingen de woningnood als prioriteit moet stellen en 59% vindt het een goed idee als een minister van Wonen de regie overneemt van de gemeenten en provincies om de bouwopgave te realiseren.