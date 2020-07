Spinvis, blackwave., en Winne te zien in coronaproof Peepshow Palace

In juli en augustus krijgt deze magere culturele zomer toch nog vlees op de botten tijdens het Peepshow Palace Festival, een initiatief van Theatergroep De Warme Winkel & Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Voor iedereen die vakantie houdt in eigen land, is het Peepshow Palace Festival dé hotspot. Nu is ook het volledige muziekprogramma bekend, met veel ruimte voor Vlaamse namen en een gevarieerd Nederlands aanbod.



Aanbod



In juli en augustus zijn er elke dag - behalve op maandag - drie optredens die variëren van muziek tot dans en theater. Het aanbod is samengesteld door Theatergroep De Warme Winkel, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en geestverwanten. Zo wordt er gepartnerd binnen het muziekprogramma met Motel Mozaique, Grachtenfestival, Cinetol en Grasnapolsky. Met de verschillende partners is een mooi programma neergezet dat wisselt tussen Vlaamse electro, lo-fi, hiphop tot jazz, knotsgekke meezingers tot nederpop en klassiek.



De hele zomer door live optredens



Naast de eerder aangekondigde namen die Motel Mozaique presenteert, Mauro Pawlowski en Spinvis, worden er een hele trits nieuwe namen nu toegevoegd. Grasnapolsky presenteert eind juli de Vlaamse hiphopband blackwave., dat al indruk maakte op verschillende Nederlandse festivals waaronder ook Eurosonic Noorderslag, en de “die moet je live hebben gezien” rariteiten act Willy Organ, maar ook het eclectische Jaguar Jaguar. Motel Mozaique voegt onder andere Rotterdamse rappers Winne en Raw Roets toe en zangeres Melissa Lopes, naast de Vlaamse theatermaker en muzikant Jaouad Alloul en zangeres en spoken word artieste Lisette Ma Neza. Grachtenfestival programmeert het Vlaamse Firgun Ensemble en Cinetol kiest voor het frisse geluid van het Antwerpse Borokov Borokov en de Ambassade. Amsterdamse branie en Vlaamse gekkigheid. Een heel mooi en breed programma naast al dat andere moois is deze zomer tot en met 30 augustus te zien in de Brakke Grond.