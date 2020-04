Bierverkoop in Nederland daalt met 36% door maatregelen COVID-19

Den Haag, 14 april 2020 - De maatregelen rondom COVID-19 hebben geleid tot een daling van de bierverkoop van 36 procent. Deze daling is gemeten vanaf 15 maart, toen de sluiting van de horeca inging in Nederland. Sommige kleinere brouwers hebben momenteel zelfs te maken met een daling van de bierverkoop van meer dan 90 procent.



Nederlandse Brouwers verwacht dat de daling van de bierverkoop blijft aanhouden, zolang de maatregelen rondom COVID-19 niet versoepeld kunnen worden. Het zou goed nieuws zijn als de horeca weer op een verantwoorde manier open kan.



Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers: “Wij denken graag mee met de betrokken partners om op een verantwoorde manier open te gaan. Een voorbeeld is gefaseerd openen, waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 metermaatregel. Want we kijken er allemaal naar uit om met elkaar weer te genieten van een goed glas bier in een café of restaurant.”



Helaas moet dat genieten nu nog even online of thuis. De horeca is gesloten, festivals zijn afgelast en sportevenementen zijn verplaats. Ook de brouwers worden hierdoor hard geraakt.



Wigboldus geeft aan de maatregelen van de overheid te waarderen: “Veel van onze leden maken gebruik van de noodmaatregelen. Dit geeft lucht in deze zware tijden. Ik ben tegelijkertijd trots op de verantwoordelijkheid die brouwers, ondanks de eigen verliezen, nemen richting de horeca. Evenementen worden kosteloos gecanceld en veel brouwers geven uitstel van betalingen. In het enkele geval dat de horecazaak wordt verhuurd door de brouwer, wat in totaal slechts bij 10 procent van de horecazaken het geval is, denken brouwers mee over het uitstellen van de huur. Daarnaast halen veel brouwers het tankbier dat niet meer verkocht kan worden gratis op en vervangen dit bier als de horeca weer open mag. Het gaat hier naar schatting om 70.000 tot 80.000 hectoliter.”



Ook zijn Nederlandse Brouwers en diverse leden, partner van www.HelpdeHoreca.nl. Brouwers roepen de consument op om een waardebon van hun favoriete café of restaurant te kopen. Intussen is hier al meer dan 1 miljoen euro mee opgehaald.