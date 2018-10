Staatssecretaris bezoekt aspirant-militairen op ROC van Amsterdam

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie was op bezoek bij het ROC van Amsterdam in Amsterdam- Zuidoost. Daar sprak zij onder andere met studenten en docenten van de Veiligheid & Vakmanschap-opleiding. Op deze opleiding worden jongeren klaargestoomd voor een vervolgopleiding en uiteindelijk een loopbaan bij Defensie. De staatssecretaris woonde lessen bij en zag de VeVa-studenten in actie tijdens een oefening in de stadse omgeving. Zij luisterde naar de ervaringen van studenten en bevroeg docenten over de opleiding.



Staatssecretaris Visser kwam op werkbezoek. Een groot deel van de ochtend woonde zij vakinhoudelijke lessen bij en zag ze o.a. hoe de aspirant-militairen hun fysieke kracht vergroten op de stormbaan: alles tezamen geeft dit een goed beeld van de vooropleiding voor Defensie. Het programma bood ruimschoots gelegenheid voor individuele gesprekken, zowel met studenten als met docenten. Die tijd benutte de staatssecretaris volop. Ze luisterde naar wat de studenten in een volle gymzaal haar vertelden over hun opleiding. Op haar beurt bevroeg staatssecretaris Visser de studenten over hun ervaringen en hun toekomstplannen.



Ook de docenten kwamen aan bod. In een kleinere setting kon het gezelschap dieper ingaan op bijvoorbeeld onderwerpen als diversiteit en kansengelijkheid. MBO College Zuidoost heeft in totaal ruim 3000 studenten, die samen een kwart van alle nationaliteiten in de wereld vertegenwoordigen. Diversiteit met alle kansen en obstakels is een onderwerp dat veel aandacht krijgt op de school. Het is ook een speerpunt voor Defensie. De staatssecretaris en de opmerkzame docenten hadden voldoende stof voor geanimeerde gesprekken. Na het bezoek pakte iedereen zijn normale dagelijkse ritme weer op. De staatssecretaris ging terug naar Den Haag. De VeVa-studenten vervolgden de dag met de lessen op hun rooster, maar wel onder de indruk van het bezoek en de positieve aandacht die de staatssecretaris voor hun opleiding had.



Over het ROC van Amsterdam



Het ROC van Amsterdam (ROCvA) verzorgt (v)mbo-opleidingen in nagenoeg alle beroepsrichtingen - van vliegtuigmonteur en banketbakker tot hotelmanager en verpleegkundige. Het ROC van Amsterdam is zeer innovatief en heeft nauwe banden met het werkveld. Intensieve samenwerking is er met o.a. Schiphol in het Schiphol College, met The College Hotel, een viersterren hotel in Amsterdam Zuid en met het Johan Cruyff College voor topsporters. De Frank Sanders Akademie is een van de bijzondere onderdelen van het ROCvA, gespecialiseerd in musicalonderwijs. Er zijn vestigingen in Amsterdam, Amstelveen, Hilversum en Hoofddorp. Het ROC van Amsterdam behoort tot de 42 roc’s die ons land telt en werkt nauw samen met ROC Flevoland.