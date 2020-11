Erwin Bleumink nieuwe bestuurder Vilans

Erwin Bleumink start 1 december a.s. als nieuwe bestuurder bij Vilans, de kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met bestuursvoorzitter Mirella Minkman vormt hij de nieuwe raad van bestuur. ‘Ik zet me het liefst in voor de publieke zaak en de samenwerking die daarvoor nodig is tussen veel verschillende organisaties’, zegt Bleumink. ‘Dat sluit naadloos aan bij de rol en taken van Vilans.’



Voor zijn aantreden bij Vilans werkte Bleumink 14 jaar bij SURF, de coöperatie waar meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen lid van zijn om samen de kansen van digitalisering ten volle te benutten, met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek. Bleumink: ‘Bij SURF heb ik de digitalisering van het onderwijs helpen vormgeven. De impact van digitalisering van onderwijs was mijn focus als bestuurder, evenals omgaan met beveiligingsvraagstukken, het bouwen van de een infrastructuur en het vormgeven van de samenwerking met de leden. Het laatste half jaar is deze transitie onder druk van COVID-19 nog eens extra versneld. Ik zie daar veel paralellen in met de langdurende zorg. Lesgeven op afstand en zorg geven op afstand is niet hetzelfde, maar op dit vlak kunnen het onderwijs en de zorgsector wél veel van elkaar leren.’



Kennismaking



De nieuwe bestuurder gaat zich samen met bestuursvoorzitter Minkman bezig houden met het verder ontwikkelen van de koers van Vilans in de kennisinfrastructuur om de langdurende zorg zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit vernieuwende en praktijkgerichte kennis.



Jolanda Buwalda



Voorzitter van de Raad van Toezicht Jolanda Buwalda zegt over de benoeming: ‘De complementariteit in het nieuwe bestuur sluit naadloos aan bij de opgaven in de langdurende zorg en de rol die Vilans als landelijke kennisorganisatie kan innemen.’



Mirella Minkman



Mirella Minkman zegt: ‘We zijn uiteraard erg blij met de komst van Erwin bij Vilans. Zijn ervaring in samenwerking, innovatie en digitalisering kunnen we inzetten in de verdere ontwikkeling van Vilans naar een kennisorganisatie die data- en mensgedreven werkt, zodat de juiste kennis op de juiste plek benut wordt in de langdurende zorg.’